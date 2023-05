Modelo de OnlyFans creó un extraño cuestionario para implementárselo a los suscriptores que quieran tener una relación con ella

Laurie es una joven francesa que inició en el mundo de OnlyFans obteniendo gran éxito financiero. Sin embargo, a nivel sentimental se ha visto muy perjudicada.

Es por eso que a través de su cuenta de Twitter reveló que ya se encuentra cansada de las conversaciones digitales en plataformas como Instagram o Twitter, y decidió abrir una dinámica con los suscriptores de su cuenta de Onlyfans.

La dinámica consiste en habilitar un particular cuestionario en su sitio web donde los participantes darán a conocer su posición sobre algunos temas.

“No respondo a mis mensajes en Instagram, siempre recibo los mismos mensajes en Tinder y reprobo a los estúpidos chicos en las fiestas. La razón es simple ... No tengo un presentimiento con estos chicos. Los mismos que me ignoraron en la escuela secundaria. Crecí durante mi adolescencia con tímidos, geeks. No pude encontrar un chico que me satisficiera o me entendiera. Así que decidí embarcarme en este loco experimento”, se lee en su sitio web.

Cuestionario para iniciar una relación con la modelo de OnlyFans

El cuestionario en sí consiste en una serie de preguntas aleatorias relacionadas con las finanzas, el sexo, los pasatiempos y los objetivos generales de la relación.

Algunas de las preguntas más extravagantes incluyen: ¿cuál es tu posición favorita, eres un geek, con qué celebridad cenarías, tu salario y si pudieras hacer el amor en la habitación en la que te encuentras actualmente?.

Entre las preguntas más destacadas se encuentran las siguientes:

¿Quién dice que te amo primero?

Tenemos que irnos de vacaciones y tú tienes que elegir el destino que prefieras:

¿Con qué frecuencia te gusta tener relaciones sexuales?

Somos pareja, ¿qué opinas de mi cuenta OF?

¿Qué deporte extremo te gustaría probar conmigo?

¿Escribir una carta de amor es?

¿Qué apodo me das si estás en una relación conmigo?

Tu posición favorita

¿Cuál es tu mayor vicio?

Hemos estado en una relación durante unos meses y te das cuenta de que gano más dinero que tú. ¿Cómo reaccionas?

A partir de ahí, prometió hacer una selección de posibles partidos antes de pasar a la fase dos. Desafortunadamente, hasta ahora aún no ha revelado cuándo comenzará la próxima etapa o en qué consistirá.