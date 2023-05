Así reaccionan las redes con la dedicatoria que Anuel AA le hizo a Karol G: Lo tildan de inmaduro

Anuel AA parece que decidió facturar al estilo Shakira y, este jueves 4 de mayo encendió las redes al publicar en su cuenta de instagram un extracto de su nueva canción ‘Mejor que yo’, pero lo que sorprendió es que mencionó a Karol G en el copy junto con el texto “Te la dedico bebé”.

En menos de 12 horas la publicación ya supera los 3 millones de me gusta y, horas después el reggaetonero lanzó oficialmente el video musical del tema en YouTube, que ya acumula 800 mil reproducciones.

El pre coro del nuevo tema de Anuel AA es claro y ataca a la nueva pareja de Karol G “Desde hace tiempo que no nos comemo’. Ya tienes novio, te echo de meno’. Él no te entiende como yo te entiendo Y ni te lo mete como yo te lo meto”.

Sin embargo, la dedicatoria de Anuel AA parece que no le cayó muy bien a los seguidores de ‘la bichota’, ya que muchos aseguran que es algo inmaduro porque Karol G ya lo habría superado y estaría feliz en una nueva relación.

“karol G está mejor con Ferxxo y lo que esta haciendo Anuel y los fans de él es súper infantil”, escribió un usuario en Twitter. Como este muchos otros comentarios donde tildan al puertorriqueño de ser inmaduro.

“Anuel AA, el típico hombre q aún siendo padre sigue siendo un inmaduro, tóxico y narcisista. No supera que la ex ya se olvidó de él, está en otra y feliz. Que la tiene que mencionar en canciones y hasta en un post, para tener visibilidad. Lo peor que hizo KAROL G fue salir con él”, menciona otro usuario.

De igual forma, Yailin también fue mencionada por los internautas, pero no criticándola, si no lamentándose por ella y diciendo que no debe estar pasando por un buen momento ahora al conocer los verdaderos sentimientos de su ex pareja y el papá de su hija.

No es la primera vez que hay una serie de indirectas entre Anuel AA y Karol G. La cantante de reguetón lanzó una canción, en colaboración con Shakira llamada TQG (Te Quedo Grande) que era dedicada a las ex parejas.

