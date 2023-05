Robert Pattinson se reencontró con su ex pero fue su actual novia quien dio de qué hablar

Robert Pattinson ha tenido el cambio más radical en los últimos años y no precisamente hablamos de su vestimenta o corte de cabello nuevo sino de su actitud. El actor ha sido señalado como uno de los más tímidos y reservados de la industria, sin embargo, sorprendió con una gran sonrisa y brillo en los ojos durante su aparición en la MET Gala 2023.

Durante mucho tiempo Pattinson se ganó el título del “vampiro adolescente atormentado” y aún cuando escaló varios peldaños con proyectos como The Lighthouse, The Devil all the Time, Tenet y The Batman, pocas veces se ha dejado ver tan feliz como ahora.

What a perfect photo! Rob's smile the tongue between his teeth! Hands on her waist! Hands intertwined! #RobertPattinson and Suki smiling genuinely! A perfect day for fans 💕#MetGala2023 pic.twitter.com/SGnmThdqBr — Rob Sunshine (@robert_neil_) May 2, 2023

El actor desfiló por la alfombra roja de la Met Gala al lado de su novia, la actriz y modelo Suki Waterhouse, con quien ha tenido una relación estable pero muy discreta desde 2018.

Pattinson y Waterhouse robaron la atención de todos con su gran porte y sobre todo por el amor que destilaban en cada paso que daban y es que se trató de su debut como pareja en un evento público de esa magnitud. Ella lució espectacular en un vestido floral de tul transparente de seda de la colección Primavera/Verano 2019 de la firma Fendi que completó su conjunto con unas sandalias brillantes de tiras. Para el maquillaje, la estrella de Daisy Jones & The Six optó por tonos suaves entre rosa claro y verde para sus sombras y labial rosado muy sutil.

La pareja fue captada sonriéndose y besándose cariñosamente, algo que fue muy aplaudido por los fans.

suki waterhouse and robert pattinson are the absolute cutest pic.twitter.com/X5coUwxiGc — bethany (@fiImgal) May 1, 2023

¿Un encuentro incómodo? Kristen Stewart, ex novia de Pattinson también estuvo presente

Kristen Stewart y su ex, Robert Pattinson, estuvieron respirando en el mismo espacio pues ambos asistieron a la Met Gala de este año. Ambos fueron coprotagonistas de la saga Twilight pero también fueron una de las parejas más cotizadas de la época. Por supuesto, Stewart y Pattinson no han tenido nada que ver con el otro desde su ruptura en 2013.

Para cualquiera, un reecuentro con un ex puede ser por mucho la situación más incómoda, sin embargo, Pattinson estaba demasiado bien acompañado como para preocuparse.

a veces solo quisiera ser Suki Waterhouse y que mi novio me quiera tanto como Robert Pattinson a ella — skinnypopcorn (@imsaramaria) May 3, 2023

I seriously can’t stop watching this video of suki waterhouse and robert pattinson.. like this is ruining my life pic.twitter.com/jINVpXZ3ND — alexa (@lexaferret) May 3, 2023

El actor dejó claro que Waterhouse ha sido la responsable detrás de todo el cambio que ha tenido. Mientras promocionaba su película The Batman durante una aparición en Jimmy Kimmel Live, Pattinson habló sobre cómo vio la película de superhéroes por primera vez con ella a su lado, y señaló que su reacción “cambió todo”.

Eso sí, entre Pattinson y Stewart no hay rencores ni malos recuerdos del pasado. Cuando se reveló más tarde ese año que Pattinson interpretaría a Bruce Wayne en una nueva película de superhéroes, Stewart no pudo evitar entusiasmarse con su ex. “Estoy tan feliz por él. Es una locura... Estoy muy, muy feliz por eso. Escuché eso y dije: ‘¡Oh, hombre!’ Es increíble”, dijo a Variety en el Festival Internacional de Cine de Toronto de 2019.

April 1: Robert Pattinson and Suki Waterhouse spotted looking cute together in New York City 🤍



🔗 https://t.co/pOMMjMTeAa pic.twitter.com/MNxpecs6Fi — Robert Pattinson Photos | Fansite (@pattinsonphotos) April 2, 2023

¿Quién es Suki Waterhouse?

El nombre de Robert Pattinson podrá ser actualmente uno de los más poderosos pero Suki Waterhouse no es ninguna desconocida o novata. Ella ya era una de las modelos más exitosas del Reino Unido cuando dio el salto a la actuación; tenía solo 16 años cuando fue descubierta por primera vez por un cazatalentos de modelos en un pub de Londres.

Suki Waterhouse La actriz, modelo y cantante ha sido novia de Robert Pattinson desde 2018 (Instagram)

Con los años, Waterhouse ha trabajado para marcas como H&M, Alice + Olivia, Coast, Max Studio, Sass & bide, Caterina Gatta y Pepe Jeans, además de ser la cara oficial de Burberry y Redken.

Hizo su debut cinematográfico en el thriller Pusher en 2012 y posteriormente obtuvo un papel en Insurgente de 2015. Un año después demostró su versatilidad en la comedia de terror Pride and Prejudice and Zombies. En 2017 participó en la cinta Future World. Por si fuera poco, tiene su propia empresa, Pop & Suki con Poppy Jamie. La actriz también ha demostrado sus dotes como cantante y lo aprovechó en la reciente cinta Daisy and the Six.