Mientras Carolina Jaume presume a Aldo, Allan Zenck sigue derrochando amor por Gabriela: Aquí la tierna dedicatoria

Si Carolina Jaume está en su momento de oro en el amor, su ex esposo, Allan Zenck, parece no perderlo nunca, el empresario no para de derrochar ni por un segundo, dedicatorias románticas que acompañan todas y cada una de las postales colgadas en la cuenta de Instagram de su novia, Gabriela Guerrero.

La venezolana quien es modelo, subió de manera reciente una fotografía a su muro, e inmediatamente, el empresario procedió a marcar territorio y dejó su sentido mensaje de amor. “Si me enamoré de ti, no fue por lo que vieron mis ojos, fue por lo que sentí en mi corazón. El lujo de coincidir y la magia de conectar. Te amo mi pelinegra”, es el comentario de Allan en la postal de Gabriela.

Captura de post de Instagram de Gabriela Guerrero

Cabe destacar que desde que el empresario está con Guerrero, siempre tiene una palabra de amor para con ella, no solo por redes sociales, sino también las veces que los medios lo han abordado para conocer de su relación. “Estoy loco por ella. Ojalá que quiera casarse conmigo, ojalá que me diga que sí, yo creo no merecerla, creo que no la merezco, estoy muy feliz”, fueron sus declaraciones hace algunos meses atrás, cuando fue interrogado sobre si pensaba en la posibilidad de unir su vida a ella con el ´felices por siempre´.

Por su parte, la venezolana quien nunca ha rendido ningún tipo de declaración para los medios, pese a que ha sido titular de más de uno, debido a su vínculo con el ex de la rubia más polémica del Ecuador, también comparte postales y mensajes de cariño con Zenck. Hasta hace muy poco se creyó que Guerrero por fin saldría del silencio y se enfrentaría legalmente a Carolina Jaume, por las varias indirectas difundidas por la actriz en su cuenta de Instagram donde publicó algunas fotografías del pasado de la modelo, sin embargo, Gabriela volvió a acogerse al recato.