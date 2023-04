Esto es lo que debes esperar de HBO Max para el mes de mayo

HBO se ha consolidado como una de las plataformas más exitosas en el mundo del entretenimiento gracias a su enfoque en la calidad por encima de la cantidad.

En lugar de inundar su programación con un sinnúmero de series y películas, HBO se enfoca en desarrollar producciones de alta calidad que atraen a un público selecto y exigente. Este enfoque se refleja en el éxito de series como “The Sopranos”, “The Wire” y “Game of Thrones”, que han sido aclamadas por la crítica y han ganado numerosos premios, incluyendo Emmy y Globos de Oro.

Además, HBO ha demostrado su compromiso con la calidad al permitir que los creadores tengan una libertad creativa significativa en sus producciones. Esto ha dado lugar a series y películas que abordan temas complejos y desafiantes, y que no temen desafiar las convenciones narrativas y temáticas.

Para el mes de mayo, su plataforma streaming estrena nuevos interesantes títulos, sumados a las grandes series que terminarán sus respectivas temporadas, como es el caso de Succession y Barry.

A continuación los títulos que llegan en mayo.

Contenidos que llegan en mayo en HBO Max

Series

2 de mayo

Los fontaneros de la Casa Blanca

Miniserie de 5 episodios que cuenta la historia real de cómo los saboteadores políticos de Nixon y los autores intelectuales del Watergate derrocaron accidentalmente la presidencia que estaban tratando de proteger.

5 de mayo

Unicorn: Warriors Eternal

8 de mayo

A ambos lados del abismo

19 de mayo

Spy/Master

23 de mayo

German Genius

26 de mayo

No me gusta conducir

Películas

Sin novedades este mes

Documentales

17 de mayo

Angel City

21 de mayo

Love to Love you, Donna Summer

Love to Love You, Donna Summer es una mirada en profundidad a la icónica artista mientras su voz y arte la llevan de la escena musical de vanguardia en Alemania, a la brillante y las luces brillantes de los clubes de baile en Nueva York. Un retrato profundamente personal de Summer dentro y fuera del escenario, la película presenta una gran cantidad de fotografías y videos caseros nunca antes vistos, a menudo tomados por la propia Summer. A través de una rica ventana a la sorprendente gama de su arte, desde la composición de canciones hasta la pintura, Love to Love You, Donna Summer explora los altibajos de una vida vivida en el escenario global.