Amigas de Clara Chía se burlan de la edad de Shakira, pese a que luce mejor que nunca: presume cuerpazo a los 46

La historia mediática de Gerard Piqué y Clara Chía es una de las más buscadas en el Internet, especialmente desde que se dejó ver “oficialmente” en Instagram, a través de una fotografía. La nueva pareja parece disfrutar su amor, y así lo han demostrado recientemente con un viaje a Abu Dabi, donde celebraron el cumpleaños número 24 de Clara Chía.

Shakira llama a Clara Chía “mosquita muerta”

Sin embargo, no todo es felicidad, pues meses atrás, Shakira se había encargado de dedicar una canción en modo de “venganza” hacia su ex, y su nueva pareja, revelando así detalles que el público en general no sabía, como las peleas con la suegra y la supuesta infidelidad de Piqué.

Desde comparaciones con una marca de reloj, hasta un modelo de carro casual, Shakira hizo quedar a Clara Chía como la segunda, y eso no fue del agrado de las amigas de la española, quienes la defienden a capa y espada.

Meses atrás se esparció un rumor que Shakira llamaba “mosquita muerta” a Clara Chía, y ahora, es ella quien se refiere a la colombiana con un apodo peor.

“Es evidente que todo el mundo se focaliza en Shakira, pero Clara tiene 23 años y de repente viene todo esto, si hay un culpable acá es Piqué, ella es la tercera en discordia y hay un dato muy importante para sumar del entorno de la pareja de Gerard y sus amigas”, reveló el periodista Roberto Antolin en Mitre Live.

Las amigas de Clara Chía le dicen a Shakira “vieja, menopáusica”

“Sus amigas y ella (Clara Chía) también llaman a la cantante vieja, bruja, menopáusica, así la llaman, esto surge después de que se enteraron que la intérprete llama a Clara mosquita muerta, ellas están hartas de esta situación y por eso le pusieron esos apodos” agregó.

Sin embargo, Shakira hace caso omiso a sus burlas, y les demuestra que, a sus 46 años de edad, es un ícono de la moda, desde trajes de baños, hasta bikinis.

La colombiana ha posado en bikinis de color morado o rosado fuerte, haciendo alarde de su cuerpo esbelto, y que ha mantenido gracias a una rigurosa rutina de ejercicios físicos y una alimentación balanceada.

Shakira ha lucido bikinis con tirantes, de su propia creación, y siempre en dos piezas. Los atuendos le hacen lucir su excelente estado físico, y demuestra que vale por dos de “22″.