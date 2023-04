¡Un vestido tardó 4700 horas en hacerse! Los latinos fueron los reyes del lujo en la MET Gala

No hay dudas de que los latinos son las figuras de la MET Gala que más desbordan glamour, entre piezas súper elaboradas, miles de cristales y homenajes a estrellas de la época de oro, Salma Hayek, Eiza González, Bad Bunny, entre otros, han puesto la bandera Latinoamericana por todo lo alto.

El sabor latino se ha sentido en incontables veces en las escaleras del museo de Nueva York que, año con año, recibe a los invitados de lujo de Anna Wintour, con el fin de recaudar fondos para la exposición anual del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York, celebrándose cada primer lunes de mayo desde 1979.

Entre sus invitados, se hace una cautelosa curaduría de figuras destacadas y vigentes del espectáculo, incluyendo alrededor de 600 personas que forman parte de esta codiciada lista, eso sí, si no recibiste una invitación, el boleto se puede adquirir por un costo de 30 mil dólares y hasta 275 mil dólares por una mesa completa.

Presidido por importantes editoras de moda, ha sido la periodista británica de 73 años, Anna Wintour, quien se ha encargado de la gala desde 1995.

Los latinos que han brillado en la MET Gala

El evento benéfico ha atestiguado algunos de los looks más destacados de la historia de la moda, entre ellos, los de los famosos latinos, quienes han llevado el color y la tradición de nuestras raíces, mezclado con la temática de la MET Gala. Y es que cada uno de ellos ha sido un claro referente de glamour, diversión, color y opulencia.

Salma Hayek

La veracruzana hizo su debut en 1997, con un vestido negro que el propio Gianni Versace entregó en sus manos, al menos esto fue lo que contó la actriz durante una entrevista para Vogue en 2021.

Su estilo se fue diversificando y transformado, hasta llegar a su look de diosa del olimpo firmado por Gucci en 2019, donde ese año, se analizaba como la teatralidad, la ironía, el humor y la exageración eran plasmados en la moda. Es así que Salma Hayek lució un vestido dorado con una guirnalda en su pelo y grandes volúmenes en los hombros de su vestido.

Salma Hayek Getty Images: Dimitrios Kambouris (DIMITRIOS KAMBOURIS/Getty Images for The Met Museum/)

Bad Bunny

El cantante hizo su debut en 2022, cuando posó en la alfombra de la MET Gala con un look firmado por Burberry, utilizando una gabardina y falda, que combinó con una camisa de lino y corbata negra. Ese año, la temática principal giraba en torno a la moda de Estados Unidos.

Pese a que el reggaetonero fue duramente criticado por su atuendo, logró capturar la esencia de la moda estadounidense basada en los hombres de 1890 y 1900, donde la etiqueta era algo indispensable y se tomaba como un símbolo de elegancia y sofisticación.

Bad Bunny Getty Images: Jamie McCarthy (Jamie McCarthy/Getty Images)

Camila Cabello

La cantante de raíz cubana utilizó un imponente vestido blanco de dos piezas en 2022, firmado por Prabal Gurung. La bondad de este diseño, fueron las flores que estaban perfectamente pintadas a mano, tardando más de un mes en realizarse este trabajo.

Camila Cabello Getty Images: Mike Coppola (Mike Coppola/Getty Images: Mike Coppola)

Thalía

En 2016, Thalía hizo enojar a uno de los diseñadores más destacados de la industria, Tommy Hilfiger, esto sucedió cuando la mexicana hizo un pequeño cambio a la prenda que portó agregando una manga futurista hecha por discos para emular la temática de ese año (“Manus x Machina: Fashion in an Age of Technology”) con una pieza del mexicano Gustavo Matta.

“Él solo se me quedó mirando, se sonrió. No me dijo nada. Él solo vio mi brazo y me dijo: ‘Very nice, very nice’”. Contó Thalía para Vogue en 2021.

Thalía Getty Images: Dimitrios Kambouris (Dimitrios Kambouris/Getty Images: Dimitrios Kambouris)

Maluma

En 2021, Maluma sorprendió a todos cuando llegó muy bien acompañado por la diseñadora Donatella Versace, quien se encargó de crear su vestimenta, con un traje cowboy en color rojo, donde una serie de tachuelas doradas y flecos, resaltaban en su conjunto que combinó con un guante de pedrería de la marca ASLAN.

Maluma Getty Images: Mike Coppola (mike coppola/Getty Images: Mike Coppola)

Eiza González

La mexicana de 33 años, se lució en 2022, cuando portó un imponente look blanco firmado por Michael Kors de escote pronunciado y 130 metros de plumas de avestruz, el vestido corte sirena contenía más de 28 mil 800 cristales y tardó 4,700 horas en bordarse. A este conjunto Eiza González le añadió un collar de Bvlgari, con diamantes de 52 kilates, aretes y anillos.

Eiza González Getty Images: Mike Coppola (Mike Coppola/Getty Images: Mike Coppola)

J Balvin

J Balvin utilizó uno de los atuendos más llamativos para la MET Gala de 2021, cuando cubrió casi en su totalidad su rostro con un conjunto de flores bordadas diseñado por Jeremy Scott de Moschino, a este look le agregó una serie de cadenas que pendían de su cuello, sin embargo, el cantante de 37 años, compartió una foto del daño que habían causado las cadenas en su cuello, dejándole marcas rojas.

J Balvin Getty Images: Ilya S. Savenok (Ilya S. Savenok/Getty Images: Ilya S. Savenok)

Cardi B

Cardi B generó controversia en 2019, cuando utilizó un gran vestido firmado por Thome Browne que básicamente era una oda a la menstruación, más allá de lo obvio del color, el diseño incluye algunos guiños como las formas y pliegues que emulan labios vaginales, mientras las plumas representan el desprendimiento del revestimiento uterino.

