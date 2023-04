“Para mí esto no es chistoso”: La reacción de la influencer Meliza Yumisaca por una broma de su novio

Con el fin de generar contenido los influencers han optado por hacer bromas a sus amigos, familiares y parejas, es el caso de la influencer Meliza Yumisaca y su novio el “poli, poli”. En esta ocasión el que decidió hacer una broma fue él, pero en los comentarios se lee que “se le fue la mano”, pues le pidió matrimonio y al final le dijo que era broma.

“En serio, para mí esto no es una broma”, dijo muy molesta Meliza quien se fue enojada del sitio y le lanzó en la cara las flores y el anillo.

“Hoy le voy a hacer una broma a mi novia Meliza, es algo más pesado. Le voy a a hacer la broma de proponerle matrimonio, para esto me está ayudando su familia. Hasta fingió darle un borrego y decoró el lugar con globos y flores.

Cuando se vieron le dijo que le tenía una sorpresa y le vendó los ojos, ella rápidamente le dijo “no empieces con tus bromas”. La llevó a un lugar donde estaba la decoración un corazón de pétalos de rosa, globos con sus iniciales, rosas y escrito en cartulina negra, “te quieres casar conmigo”.

Cuando le quitaron la venda de los ojos, ella lo vio arrodillado y empezó a reirse, insistió si no era una broma y él dijo que no. “Ya nos entendemos, las cosas se están dando mejor, sería bueno dar un paso más. Ya no ser novios, sino tener la bendición de Dios, aceptas casarte conmigo”, le dijo el “Poli, poli”.

Ella insistía si era en serio y no era broma porque no le creía. Él insistió en que sí era real. Luego le puso el anillo, mientras ella decía que sí quería ser su esposa. Hasta le ofrecía un borrego.

Finalmente, le dijo que hay algo más que debe decirle y empezó con un discurso romántico y que la otra soprea era que “todo esto es una broma”.

Ella no lo tomó así y se molestó “¿Por qué me haces esto. Para mí esto no es broma porque creí que tú sí querías formalizar algo conmigo, pero te vale”. El “poli poli” le decía que no se enoje y que ella también le ha hecho bromas.