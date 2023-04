“El poeta que hace versos con la tierra mía”: Shakira y el emotivo mensaje que dedicó a Carlos Vives

Se desbordó en sentimiento, para nadie es un secreto que la cantante Shakira guarda un fuerte vínculo de amistad con Carlos Vives, quien es no solo su paisano, sino también con quien ha compartido éxitos y quien también la ha acompañado en todo este proceso de separación y reconstrucción de vida que ha a travesado la colombiana tras su ruptura con Piqué.

Tras estos antecedentes de amistad y de cercanía, la intérprete de ´Montonía´ fue una de las primeras en aplaudir el logro y reconocimiento del que se hizo merecedor el colombiano en el evento de los Latin American Music Awards, por lo que ella misma se encargó de dedicar su propio reconocimiento, donde lo destacó como “un poeta” de los que solo nacen “cada mil años”.

“Carlos. Eres el poeta que hace sus versos con la tierra mía. Un músico extraordinario y mas extraordinario aún tu corazón de amigo fiel. Artistas como tú aparecen cada mil años, por eso hoy queremos homenajearte. Lo que has hecho por nuestra Colombia , no lo han conseguido ni políticos, ni filántropos. Gracias por rescatar nuestro folclor, y recordarnos lo que fuimos, lo que somos y lo que podemos ser. Tú le has llevado a niños, a ancianos, y a quienes no conocían nuestras costumbres, ni hablaban nuestro idioma un pedazo de nosotros en cada canto”, escribió en sus primeras líneas.

Cabe destacar, que los artistas colaboraron juntos en el éxito La Bicicleta, en el año 2016, desde entonces podría decirse surgió la amistad que ya acumula 8 años de recorrido y apoyo, en especial del colombiano para con Shakira, fue él uno de los primeros en estar y acompañar a Shakira en su proceso de separación con Piqué.

“Le mando mensajes cuando me escribe por algo y yo le digo: ‘Quiérete, piensa’, es decir, ‘quiérete mucho’, es todo lo que uno le desea a la gente que uno quiere”, expresó en algún momento el colombiano.