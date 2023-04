Se burlan de Evaluna por este look y Camilo sale en su defensa: los calló a todos con contundente mensaje

Evaluna es una de las cantantes más famosas, pero también de las más atacadas y criticadas por su estilo, su familia, su esposo, y hasta por la forma en que cría a su hija.

La hija de Ricardo Montaner constantemente recibe críticas por todo lo que publica en redes sociales, y aunque tratan de hacerla sentir mal, atacándola por su físico, sus looks, o sus videos románticos con Camilo, ella no le presta atención a eso.

Recientemente Evaluna presumió un look original en sus redes que llevó a un evento al que asistió con sus hermanos y su esposo y recibió miles de críticas.

Te recomendamos: Camilo y Evaluna mostraron el rostro de Índigo: 5 fotos que muestran es idéntica a su mamá

El look por el que critican a Evaluna y por el que Camilo salió a defenderla

Evaluna llevó un vestido negro largo de seda muy original con una manga larga y otra corta, amarrado en la cintura de falda ancha, que tenía una especie de manos de metal guindadas en la cintura.

Este look lo llevó con pocas joyas y lució el cabello recogido en dos moños altos y un maquillaje sencillo, y aunque se veía hermosa, recibió muchas burlas.

“Pero qué es eso, agarró la bolsa de la basura y se la puso encima o qué”, “Evaluna nunca se sabe vestir, cuando por fin lleva vestido se pone el peor”, “ok no sabía que ya estábamos en Halloweeen jaja”, “el peor look de Evaluna, no se en qué piensa a la hora de vestir”, “pero que vestido tan feo, parece un saco mal puesto, no tiene ni forma”, y “parece una brujita jaja”, fueron algunas de las críticas en redes.

Te recomendamos: “Una familia satánica”, critican a Evaluna por hacer seña “extraña” en la iglesia: la foto de la polémica

Sin embargo, ante los ataques, Camilo presumió a su esposa con un video en el que ella posaba con su vestido y él escribió “la mujer de mi vida no es normal”, citando una canción de Ricardo Montaner, pero también dando a entender que él la ama como es y le encantará lo que se ponga, aunque a los demás no.

Esto lo llevó a recibir miles de halagos, pues lo felicitaron por ser un esposo siempre tan atento, defender a Evaluna y exaltar su belleza, sin importar lo que los demás opinen.