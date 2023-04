Madre de Piqué ofrece una entrevista y hace una tajante petición sobre Shakira

Gerard Piqué y Shakira le pusieron fin a su relación a mediados de 2012 y desde entonces han enfrentado un huracán por la infidelidad del exfutbolista con Clara Chía Martí y las indirectas de la colombiana a ambos en las que también salió salpicada su ex suegra, Montserrat Bernabéu.

La separación de la cantante sacó a la luz la mala relación que mantiene con los abuelos de sus hijos: Milan y Sasha, por lo que en su session 53 con Bizarrap decidió mencionarla al contar que Piqué la dejó con la suegra de vecina, pues vivían al lado de su mansión en Barcelona, España, lo que llegó a aumentar la tensión.

Aunque la madre del exfutbolista ha tratado de mantenerse alejada de las cámaras tras los señalamientos, ahora ha ofrecido una entrevista donde ha hablado de un particular momento que vivió con Gerard e hizo una particular petición.

La petición de la madre de Piqué sobre Shakira

La catalana ha guardado silencio ante la ola de críticas que ha recibido y ahora durante entrevista en el programa Collapse de TV3 donde prohibió tajantemente que se hablara de su vida privada, por lo que las preguntas fueron limitadas, según recoge El Nacional de Cataluña.

El pedido de la doctora buscaba evitar a toda costa que le mencionaran a Shakira, así como también a su nueva nuera, quien se convirtió en una de las mujeres más criticadas del momento.

“Como todos, tengo mi vida profesional y personal. Pero de mi vida privada solo hablo con mi entorno. Cuando estoy en el trabajo, me centro en lo que tengo que hacer, porque soy la doctora Bernabéu”, dijo.

Asimismo, lanzó un comentario que fue considerado como una indirecta para la madre de sus nietos, con quien compartió por más de 10 años.

“Me encuentro en forma para todo lo que tenga que llegar”, dijo.

😰💔 La dra. Montserrat Bernabeu a TV3 pactant no parlar de Shakira però sí de Piqué: "Encara em fa mal veure-ho" via #ENBlau https://t.co/YDTppUtndn — marcvillanueva (@mvillanuevagal) April 17, 2023

Bernabéu se encargó de contar un trágico momento que vivió Piqué cuando jugaba para el F.C. Barcelona cuando en medio de un juego se golpeó la cabeza y quedó totalmente desubicado y afectado. La doctora no ocultó su gesto de preocupación y habló de la salud de las personas al atravesar estas afectaciones craneoencefálicas.

“La médica no supo evitar la mueca de dolor profundo al ver a su hijo sufriendo, aunque sabe que acabó bien. Una imagen muy dura, Piqué tendido en el césped y la madre sin saber qué secuelas tendría. La doctora aquel día estaba en el campo y lo recuerda con angustia”, reseñó El Nacional de Cataluña.

De igual manera, reveló cómo se sintió al ver aquella escena y saber de lo que se trataba al ser una experta en el tema.

“Yo estaba en el campo. Todavía me hace daño verlo. Bajé a vestuarios porque sé de qué va eso. Desde entonces soy partidaria de que los profesionales del traumatismo craneoencefálico estén en el campo. Él siguió jugando, pero no sabía dónde estaba jugando ni qué partido era, estaba desorientado, había sufrido un traumatismo importante. Se tambaleaba y lo sacaron. Tendría que salir del campo y analizarlo porque puede sufrir secuelas posteriores, que en aquel momento no se veían. Estaba completamente confundido, le preguntaron qué resultado del partido tenían y no lo sabía contestar”, afirmó.