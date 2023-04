“No tiene límites”: Georgina Rodríguez se llena de críticas tras mostrar todo lo que gasta comprando

Georgina Rodríguez, pareja del astro del futbol Cristiano Ronaldo, para bien o para mal, sigue dando de qué hablar, pues su docureality de Netflix, “Soy Georgina”, ha sido la instancia perfecta para que los fans, y televidentes en general, conozcan detalles de la vida privada.

Recientemente uno de los capítulos que llamó más la atención de la socialité es la suma que se gasta cada vez que sale de compras.

Cualquier persona puede ver sin problemas que la pareja de Ronaldo suele vestir ropa de diseñador, abordar solo aviones privados y los espectaculares coches que estaciona fuera de su casa.

Lo que jamás imaginaron sus fans es que podían ver cuánto es la suma de dinero que se puede gastar la modelo en una mañana de compras en un centro comercial.

Pues Gio, como la llama de cariño su pareja, lo mostró en uno de los capítulos de su reality.

No hay límites

“Cuando ella va de compras es que no hay límite. Puede tener todo lo que quiera…O no compra nada o lo compra todo, no tiene término medio”, fue la frase de los amigos de Gio, quienes suelen acompañar a la socialité a ir de compras.

De hecho, fue con ellos mismos donde la pareja de Cristiano Ronaldo, durante un episodio de su docuserie, desembolsó nada más ni nada menos que 27 mil dólares en solo unas horas, reseña el portal Upsocl.

Entre las prendas que la socialité adquirió en unas horas, está una bufanda de 7 mil dólares, y algunas prendas que también decidió llevar para el padre de sus hijos.

La escena de “Soy Georgina”, causó una serie de reacciones entre los cibernautas con fuertes mensajes donde el humor estuvo siempre presente

“Yo que desembolso 20 dólares en tiendas chinas y ya lo considero caro”, “Debí haber nacido en los zapatos de Gio”, “Quiero ser parte del grupo de amigos de Georgina”, “El estilo de vida de Gio pone presión en mi propia vida”, fueron alguno de los comentarios.