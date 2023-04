¿Estilista le dañó el cabello a Mafer Ríos y por eso decidió cortarlo? Esto es lo que dice la modelo

Desde que María Fernanda Ríos mostró su nuevo look, la farándula ecuatoriana no ha parado de especular las razones por las que la actriz, modelo y cantante habría decidido dejar atrás las extensiones y su melena rubia.

Los panelistas de ‘Los Hackers de la Farándula’ aseguraron que el nuevo corte de cabello de Mafer Rios se debía a que un estilista reconocido le habría dañado el suyo y, para poder recuperarlo tenía que cortar todo lo malo. Santiago Castro fue uno de los panelistas que afirmó que el estilista que aplicaba el color rubio a Mafer no supo trabajarlo y por eso, le habría dañado gran parte de su cabellera.

Sin embargo, Leonardo Quezada, conocido como ‘Lazito’, entrevistó a María Fernanda para esclarecer todos los rumores. En la corta conversación que tuvieron, la modelo le dice “No mientas, yo conozco muy bien este medio a mi no me vengas a amagar”.

“Tenía mucho tiempo ganas de cortarme el cabello, pero siempre me ganaba que me dijeran que usara las extensiones. Pero dije no, sabes el cabello crece, me lo quería hacer hace tiempo y solo no encontraba las manos adecuadas que lo hicieran, porque este tipo de corte no lo hacen todos los estilistas”, aseguró Mafer.

La actriz también aseguró que no le teme a los cambios “ni al diablo, porque una mujer con cabello corto no le teme a nada”. Desde que hace una semana, Carolina Jaume colocará historias durante un almuerzo y mostrara el cambio de Mafer, las redes han opinado sobre si le queda bien o no el cambio.

[ “No estoy en apuros de ser mamá”: María Fernanda Ríos cuenta los motivos por los que aún no quiere tener hijos ]

Muchos aseguran que el cambio y el color marrón que ahora luce le queda bien, otros señalan que así corto se ve de mayor edad a la que tiene realmente. Pero nada de esto le afecta a María Fernanda ya que, asegura estar cómoda y feliz con su cambio.

"