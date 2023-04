Está ardido: Frederik Oldenburg desmiente que está con Carmen Villalobos por interés.

Y es que tras las constantes publicaciones en las que se demuestran su amor, la pareja ha recibido una gran cantidad de comentarios en contra, porque hay quienes consideran que ambos están cansando a su audiencia con tanta exposición de su romance hasta el punto que se ha asegurado que todo se percibe muy fingido, que la presentadora solo busca generar celos en su ex y hasta se ha llegado a comentar que todo se debe a una estrategia para aumentar seguidores y likes en sus redes, ya que recientemente ambos estaban muy bajo perfil en sus vidas y en sus carreras.

Ante esto, el presentador deportivo dio la cara, pues a través del programa de espectáculos ‘Hoy día’, éste fue duramente abordado por unos picantes panelistas quienes lo señalaron de interesado y que solo busca consolidar su imagen en la pantalla chica a través de la fama de su novia. Pero, lo que más sorprendió es que Daniel Arenas fue quien más se fue en contra del venezolano quien defendió a toda costa y con carácter, su amor.

“Si los dos estamos muy seguros de nuestra relación, no hay nadie quien se meta, si yo estoy seguro de mi relación, pueden haber 10 millones de seguidores, 20 millones de seguidores, y nadie me la va a destruir”, fue lo que dijo Frederik Oldenburg quien desmiente que está con Carmen Villalobos por interés e incluso su respuesta la dio con una actitud muy contundente e incluso hay quienes aseguraron que estaba muy ardido y molesto por todo lo que opinaban en contra de su relación en la que no dudan en mostrarla en redes.

Todo ello lo motivó, el tema que se trató ese día durante el programa, pues el panel dedicó varias horas a analizar las relaciones a distancias como la que vive actualmente Carmen con Frederik. Esto fue el detonante para que Arenas se desahogara en contra del venezolano, pues aseguró que la intimidad o el amor debe ser de dos y no de toda una población virtual. Además, fue capaz de decirle que hay momentos que les pertenecen a ellos y no al público.

Con esto, surgieron varias opiniones en las que Oldenburg reafirmó que sí está enamorado y que para nada le interesa ganar seguidores ni mucho menos likes, sino amar a su actual novia que lo tiene perdidamente enamorado.