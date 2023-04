Entérate cuáles son las 25 canciones que entraron en la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos

Cada año, la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos incluye a su histórico y exclusivo Registro Nacional de Grabaciones, temas musicales que han marcado un verdadero hito en la historia musical.

Para la edición del 2023, las autoridades norteamericanas realizaron una variada selección de artistas y géneros musicales que incluyeron a destacadísimos nombres de artistas como John Lennon, Madonna, Eurythmics, Mariah Carey, Led Zeppelin.

Canciones en inglés, en español, en géneros rock, pop, baladas e inclusive hasta composiciones de mariachi y temas de videojuegos estarán a partir de este momento en el prestigioso lugar gubernamental.

El objetivo del Registro Nacional de Grabaciones

Pocos son los que saben el por qué cada año el Congreso de los Estados Unidos realizar la detallada selección musical. Según sus autoridades, la intención primordial es el poder preservar aquellas composiciones (lanzadas como canciones o bajo cualquier formato sonoro) que de alguna manera han dejado una gran huella en el territorio estadounidense de manera cultural, histórica o estéticamente significativa.

Uno de los requisitos primordiales para habitar en el listado, indica que las piezas musicales deben tener como mínimo 10 años de antigüedad

Para esta edición, la canción más vieja en tiempos es “The Very First Mariachi Recordings”, la cual data de entre 1908 y 1909, y pertenece al conjunto de Jalisco Cuarteto Coculense. Las dos grabaciones más nuevas son “Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra”, una obra del 2012 de Ellen Taaffe Zwilich con la Northwest Chamber Orchestra y “Gasolina”, convirtiendo al puertorriqueño Daddy Yankee, como el artista respondable del primer tema del género latino reggaetón en ser preservado dentro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos.

La lista completa de las 25 canciones

“The Very First Mariachi Recordings” — Cuarteto Coculense (1908-1909)

“St. Louis Blues” — Handy’s Memphis Blues Band (1922)

“Sugar Foot Stomp” — Fletcher Henderson (1926)

Dorothy Thompson: Comentario y análisis de la situación europea para la NBC Radio (agosto 23 – Sept 6, 1939)

“Don’t Let Nobody Turn You Around” — The Fairfield Four (1947)

“Sherry” — The Four Seasons (1962)

“What the World Needs Now is Love” — Jackie DeShannon (1965)

“Wang Dang Doodle” — Koko Taylor (1966)

“Ode to Billie Joe” — Bobbie Gentry (1967)

“Déjà Vu” — Crosby, Stills, Nash and Young (1970)

“Imagine” — John Lennon (1971)

“Stairway to Heaven” — Led Zeppelin (1971)

“Take Me Home, Country Roads” — John Denver (1971)

“Margaritaville” — Jimmy Buffett (1977)

“Flashdance…What a Feeling” — Irene Cara (1983)

“Sweet Dreams (Are Made of This)” — Eurythmics (1983)

“Synchronicity” — The Police (1983)

“Like a Virgin” — Madonna (1984)

“Black Codes (From the Underground)” — Wynton Marsalis (1985)

Tema de Super Mario Bros — Koji Kondo (1985)

“All Hail the Queen” — Queen Latifah (1989)

“All I Want for Christmas is You” — Mariah Carey (1994)

“Pale Blue Dot” — Carl Sagan (1994)

“Gasolina” — Daddy Yankee (2004)

“Concerto for Clarinet and Chamber Orchestra” — Northwest Chamber Orchestra de Ellen Taaffe Zwilich (2012)