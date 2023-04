¿Cuánto llegó a ganar Carolina Jaume en sus mejores años de televisión? Aquí el exuberante monto

No por nada le dicen la rubia que más vende en el medio de entretenimiento ecuatoriano. Carolina Jaume, acumula una gran trayectoria televisiva y que en su mejor momento no solo logró abonar al reconocimiento que recoge hoy día, sino que también fue muy fructífero a nivel de bolsillo.

Actriz, presentadora, modelo, la ´Shakira ecuatoriana´ sabe y tiene como facturar, el actual rostro de ´Agárrate´ de Telepremier, reveló recientemente cómo y cuanto llegó a ganar en sus años de oro en la industria televisiva, confesando que para ese tiempo, llegó a sobrepasar los 10 mil dólares mensuales.

“Yo llegué a ganar 14.000 dólares mensuales en televisión, cuando la televisión pagaba bien, en estos últimos años la televisión no es tan bien pagada como antes, entonces si me podía dar ese lujo de mantener una familia, ahora, uno se tiene que adaptar a las circunstancias, yo he tenido que adaptarme a las circunstancias de que ya no gano igual, que la industria no es igual. Uno tiene que adaptarse hasta donde le de la sábana”, explicó Jaume, quien agregó que en medio de los nuevos cambios salariales a los que ha tenido que adaptarse, ha llegado a sufrir muchas dificultades económicas.

La presentadora explicó que también se ha visto un tanto golpeada económicamente, debido a que desde su separación con Allan Zenck, ha tenido que hacer frente a todos los gastos no solo de su casa, sino también de su hijo, Alonso. “Yo pago renta, luz, agua, teléfono. Las terapias de mi hijo”, agregó.

Sin embargo, pese a los desbalances laborales que ha tenido que afrontar Jaume en los últimos meses, incluyendo su despido del canal Ecuavisa, actualmente Jaume se encuentra lo que parece ser un capítulo muy estable en su vida, en el que ya inclusive cuenta con un nuevo amor a su lado.