“Eres una desubicada”: Nathalie Carvajal le responde sin miedo a Domenica Menessini en programa ‘Soy El Mejor’

Podría decirse que Nathalie Carvajal es una futura Carolina Jaume: creadora de polémicas en potencia, cada vez que algo la involucra. Y es que, en el último episodio de ‘Soy el Mejor’, el reality show de baile transmitido por TC Televisión, los televidentes presenciaron una pequeña disputa entre la influencer ecuatoriana y Domenica Menessini, que es otra de las participantes.

En un corto video que publicaron en la cuenta oficial del programa en Instagram, uno de los presentadores le pregunta a Nathalie si tiene algo para decirle a sus compañeros, por los comentarios que había escuchado sobre su actuación. Nathalie, no tuvo miedo en hablarle directo a Domenica Menissini y decirle que debe tener un poco más de humildad y que no iba a permitir que ella, ni ninguna otra persona le dijeran atrevida.

“Me parece que les falta un poquito o muchísimo de humildad. No sé quien te crees y no voy te voy a permitir, ni a nadie, que me venga a decir atrevida, porque eres una desubicada total. Lo que te dije era lo que pensaba y tienes que aceptar, así como pienso yo muchas personas y hasta el jurado lo tuvo que haber pensado”, aseguró Nathalie.

Al parecer, la controversia se generó luego de que se hicieran comentarios sobre la coreografía que acababa de finalizar la también presentadora y modelo. “Tú llegaste solo con esta cara en tu show, no tenías ninguna cargada de peligro o algo que llamara la atención y es mi opinión y punto”, agregó Carvajal.

Por otra parte, Domenica tampoco se quedó callada y le respondió a Nathalie diciendo que ella solo hablaba a alguien que “todo el tiempo está provocándonos”. De igual forma, insinuó que Nathalie no es una profesional en el baile y quizás, por eso, tiene actitudes defensivas y crea problemas con el resto de sus compañeros.

“Si ella quisiera evolucionar, en el tema del talento, del baile, ella se callaría la boca, pero no. Todavía continua diciendo y agrediendo y los bailarines no hacen eso”, expresó Menessini.