“Titi” bromeó con la portada de Karol G, así fue su mofa en Instagram

El pasado jueves 06 de abril la cantante colombiana Karol G reclamó sobre la edición de su fotos para el medio de entretenimiento GQ. En las fotografías se aprecia que sus pómulos, así como su cuerpo, fueron modificados dejando un ‘mal sabor de boca’ para los fanáticos de la “Bichota”.

Rápidamente, múltiples artistas también se unieron al sentir de la reguetonera. Apoyaron a la cantante por siempre caracterizarse por ser natural y empoderar a las mujeres a mostrar su físico sin miedo a un “orden” o “parámetros” de la sociedad. No obstante, el actor cafetero Gregorio Pernia hizo una broma de “mal gusto”.

El artista de 52 años publicó una imagen llevando un titular de “estoy muy molesto por las fotos que me sacaron en la portada de GQ”. En la imagen referencial aparece editada su cabeza donde sus pómulos son los más retocados.

Ciertos usuarios no tomaron para nada bien lo que hizo el interprete del Titi en la novela “Sin Senos No Hay Paraíso”. Indicaron que esta broma desligítima el reclamo de su similar.

¿Qué dijo Karol G?

“No sé ni por donde empezar este mensaje. Hoy se hizo pública mi portada de la revista GQ, una portada con una imagen que no me representa. Mi cara no se ve así , mi cuerpo no se ve así y yo me siento muy feliz y cómoda con como me veo natural”.

“Agradezco la revista oportunidad porque fui muy feliz cuando confirmaron que estaría ahí, pero a pesar de dejar clara mi inconformidad con la cantidad de ediciones que le hicieron a la foto, no hicieron nada al respecto, como si para verme bien necesitara de todos esos cambios”.

“Entiendo las repercusiones que puede tener esto, pero más allá de sentir que es una falta de respeto a mi , es a las mujeres que todos los días nos despertamos buscando sentirnos cómodas con nosotras mismas a pesar de los estereotipos de la sociedad”, finaliza.