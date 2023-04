Llaman “egoísta y amargada” a Alessandra Rosaldo: por esto dejó de ser la favorita de los Derbez

Tras el éxito de las temporadas previas, finalmente llegó a Amazon Prime la tercer entrega de De viaje con los Derbez. Ésta vez, la familia mostrará lo mejor y peor de su convivencia en Jamaica al tiempo que muestran los paisajes más paradisiacos.

Los Derbez primero llegaron a Marruecos y después, debido a la pandemia, optaron por recorrer parques nacionales de Estados Unidos viajando en una casa rodante. En esa segunda temporada, Vadhir tuvo que ausentarse temporalmente debido a que enfermó de coronavirus.

Ahora Eugenio, Alessandra, Vadhir, José Eduardo, Aislinn y Aitana mostrarán sus dinámicas día a día que incluirán momentos espirituales, adrenalina, confesiones y drama.

“Esta temporada se va a ver más honestidad, somos una familia como cualquier otra, que se enoja y tiene problemas. Así que vamos a mostrar cómo somos realmente, sin filtros ni edición”, comentó Eugenio en entrevista para EFE.

Aunque los episodios se han ido liberando poco a poco, los primeros ya han dividido opiniones, especialmente por la participación de Alessandra, a quien ya califican de “amargada” y “egoísta”.

“Muy mala Actitud Ale, fuiste a un viaje en familia No de pareja!!!!”. “Pero ella no entiende eso , ella quiere que Eugenio solo esté con ella y Aitanna , ella todavía no entiende que el tiene otros hijos a los que el se siente en deuda por no darles el tiempo que ahora le da a su hija.” “Fiona en lugar de esta amarguetas,” “Los dos capítulos solo pelear y manifestar su desgrado que horror...muy naca” “La verdad…. Si está de flojera que todo sea drama para la Sra.! La próxima la q tiene q fluir es ella!”. “Ella no sabe distinguir entre vacaciones en familia y vacaciones en pareja.”

Las críticas a la vocalista de Sentidos Opuestos estallaron en redes sociales con un clip en el que se le ve llorando a la hora de la cena, “reclamando” atención a su esposo: “Y no nada mas es el coche o la velocidad necesito que me veas a mí...perdón”, le dice a Eugenio Derbez. Es entonces cuando José Eduardo interrumpe con un comentario sobre el drama a la hora de la comida.

Los fans aseguran que en esta temporada Alessandra está siendo demasiado “absorbente” con ella y con Eugenio pues sólo quiere que estén con ella, “olvidando” que el comediante tiene otros hijos y que el objetivo es convivir todos.

Alessandra ha sido señalada por ser una sobreprotectora

Desde la primer temporada, la cantante dio mucho de qué hablar por su “exageración” al cuidar de su hija Aitana. La frase “¡Cuidado con Aitana!” salía a relucir en cada episodio pues Alessandra se preocupaba mucho por las actividades en las que Eugenio involucraba a la pequeña durante su viaje por Marruecos.

Y es que, a pesar de que ambos suelen dejar que Aitana explore el mundo a su manera, Alessandra ha demostrado ser una mamá sobreprotectora. Esto ha dividido opiniones ya que por un lado, algunos consideran que no es bueno para el desarrollo de los niños y otros aseguran identificarse con su preocupación.

Todas quieren hijos sanos, seguros y exitosos por lo que a veces pueden apoyarlos demasiado o interviniendo para salvar el día. Pero dentro de esa necesidad de hacer lo mejor podría obstaculizar el crecimiento y el desarrollo de los niños. Los padres sobreprotectores tienen buenas intenciones, pero a menudo pueden hacer más daño que bien en la búsqueda de la perfección.

Lo que es un hecho es que ALessandra está haciendo lo mejor que puede, como puede. Nadie nace sabiendo ser madre o esposa pero ella ha demostrado ser la más entregada a los suyos, apoyando también a los hijos de Derbez.

