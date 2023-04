Conoce el próximo proyecto de la protagonista de ‘The Last Of Us’

Ellie (The Last of Us) Bella Ramsey

La primera temporada de The Last Of Us, trajo el reconocimiento absoluto a los actores Pedro Pascal y Bella Ramsey, quienes se ganaron el cariño de toda la audiencia en los primeros 10 episodios.

Es por eso que muchas personas están interesadas en los futuros proyectos de estos actores que seguramente saldrán favorecidos en las próximas entrega de premios por su trabajo en HBO.

A raíz de ese trabajo, Ramsey oficializó su participación en la película dramática, Monstrous Beauty, que se encuentra en fase de preproducción.

Detalles de Monstrous Beauty

La nueva película es una adaptación del libro que lleva el mismo nombre y que narra una historia que se ambienta en la Inglaterra del siglo XVII en la corte del rey Carlos II.

Ramsey interpretaría, según la información revelada por Deadline, a Bárbara Field, una aspirante a dramaturga con una rara condición que hace que esté completamente cubierta de cabello. Bárbara tratará de luchar para ser definida por quién es en lugar de cómo se ve a los ojos de los demás.

Aparte de Bella Ramsey, el reparto de Monstrous Beauty contará con los actores Ruth Negga (Loving, Ad Astra, Claroscuro), Fiona Shaw (Andor, Enola Holmes, True Detective: Night Country) y Dominic West (Downton Abbey: Una nueva era, Tomb Raider, A la caza del amor).

La escritora y directora Romola Garai agregó: “Estoy más que encantada de llevar este guion, que amo tanto y que ha vivido dentro de mí durante tantos años, a la pantalla. La profunda necesidad de Bárbara de expresarse y de ser vista y apreciada por los demás... es todo nuestro; Estoy encantado y realmente honrado de hacer esta película con una lista tan increíble de talentos: han respondido con tanta inteligencia, sensibilidad y amor a Bárbara y su historia. "

Gabrielle Stewart, CEO de Hanway Films, dijo: “El brillante guion de Romola sobre la identidad, el poder, la belleza y el papel de las artes para impactar a la sociedad ha atraído a un increíble conjunto de los mejores talentos de actuación británicos e irlandeses. Es una historia atemporal y entretenida que jóvenes y mayores, hombres y mujeres, y todos los demás, pueden disfrutar juntos y tener mucho de qué hablar después”.

Las grabaciones de la película iniciarían en el mes de septiembre y no afectarían el trabajo de la británica en la segunda temporada de ‘The Last Of Us’.