James Gunn es consciente de la ‘fatiga’ de los superhéroes que existe en el cine

A pocos días de haberse estrenado ‘Shazam! Fury of the Gods’ y a pocos meses de estrenar Guardianes de la Galaxia Vol.3, James Gunn hace una reflexión sobre el género de películas para superhéroes que malos resultados está dando en taquilla.

“Creo que existe la fatiga de los superhéroes”, dijo Gunn a Rolling Stone. “Creo que no tiene nada que ver con los superhéroes. Tiene que ver con el tipo de historias que se cuentan, y si pierdes el ojo en la pelota, cuál es el personaje. Amamos a Superman. Amamos a Batman. Nos encanta Iron Man. Porque son estos personajes increíbles que tenemos en nuestros corazones. Y si se convierte en un montón de tonterías en pantalla, se vuelve realmente aburrido”.

El reconocido director reconoció lo que se veiene hablando en varios foros especializados, sobre los posibles motivos de fracaso de las cintas tanto de DC como de Marvel.

“Pero me canso de la mayoría de las películas espectaculares, por la rutina de no tener una historia emocionalmente fundamentada”, continúa Gunn. “No tiene nada que ver con si son películas de superhéroes o no. Si no tienes una historia en la base, solo ver cómo las cosas se golpean entre sí, no importa cuán inteligentes sean esos momentos de ataque, no importa cuán inteligentes sean los diseños y los efectos visuales, simplemente se vuelve fatigoso, y creo que eso es muy, muy real”

Últimos fracasos taquilleros

En el caso de DC, lleva una secuencia de películas con gran fracaso taquillero.

‘Black Adam’ acumula actualmente unos ingresos mundiales de 384 millones de dólares, teniendo un presupuesto de cerca de 190 millones de dólares, y unas expectativas de revolucionar el universo cinematográfico de DC.

Mientras que ‘Shazam! 2′ en su tercera semana de estreno ha recaudado apenas la suma de 118 millones de dólares, teniendo un presupuesto de 125 millones.

Por su parte, Marvel estrenó recientemente Ant-Man and the Wasp: Quantumania y la crítica ha pulverizado cualquier aspiración de la casa de estudio que construye su fase 5 del universo cinematográfico.

Es por eso que la presión está encendida sobre los hombros de Gunn, quien es uno de los responsables de las películas The Flash, Blue Beetle y Aquaman And The Lost Kingdom, además de Guardians Of The Galaxy Vol. 3 este año.