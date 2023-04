Critican a Dulce María por lucir sus curvas en bikini en la playa y su esposo sale en su defensa

Dulce María es una de las actrices y cantantes de México más famosas y exitosas que saltó a la fama con su papel de Roberta en Rebelde.

Pero, no solo perteneció a la exitosa novela, sino también al grupo RBD, que a más de 10 años sigue cosechando éxitos y este año se irán de gira.

Además, Dulce María también sigue triunfando como actriz, pues protagoniza la nueva telenovela Pienso en ti, y es todo un éxito.

Sin embargo, no han dejado de criticarla por su figura, y es que claramente ya no es la misma de antes, pues han pasado los años y además tuvo una hija, y es normal, pero en redes no la perdonan.

Muchos la han llamado “vieja y gorda”, en sus diferentes publicaciones , pero ella deja claro que no le importa lo que digan de su figura y la presume sin temor.

Dulce María presume sus curvas en bikini y calla a quienes la critican

A pesar de todas las críticas que ha recibido, Dulce María calló a todos sin temor y posó en bikini en la playa, presumiendo sus curvas sin temor.

La cantante y actriz llevó un bikini enterizo floreado con vuelos en las mangas y posó de espaldas, presumiendo su cuerpazo sin importarle el qué dirán.

Las críticas no faltaron, pues aseguran que ya no luce como cuando interpretó a Roberta, pero la famosa se mostró segura y dio una gran lección a las mujeres que son atacadas por su físico.

“Que horror, donde quedo Roberta jaja”, “ese cuerpazo que tenía se le fue”, “pero qué le panzó jajaja”, “esta mujer con los años se pone peor”, “no puedo creer que con el cuerpazo que tenía ahora se vea así”, y "

Esposo de Dulce María reacciona y la llena de halagos por su cuerpazo

Ante estos ataques, su esposo no se quedó callado y reaccionó, defendiéndola de todos los malos comentarios con un amoroso mensaje.

Paco Álvarez escribió en la imagen “eres la mujer más hermosa!! Preciosa por fuera y por dentro. Iluminas el mundo.😍❤️😍❤️”, y calló a todos los que la critican.

No es la primera vez que su esposo la llena de halagos, pues siempre le hace saber lo hermosa que es para él y lo mucho que la ama, dejando claro que es un caballero y el hombre que todas merecemos.