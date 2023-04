Roberto Manrique hizo un ayuno de 7 días de solo agua: “El reto no termina”

El actor ecuatoriano Roberto Manrique compartió una experiencia que ha realizado en estos siete días hizo un ayuno solo de agua, sin consumir ningún alimento.

“Hoy culmino un ayuno de 7 días de solo agua llamado “Ayuno para el despertar”, ha sido un proceso tan desafiante como hermoso en el que he puesto a prueba mi mente y mi disciplina, he conectado con mi masculino y mi femenino, le he dicho a mi ser “te amo por encima de mi propia capacidad de comprensión y elijo lo mejor para ti por encima de mis impulsos””.

Dijo que se ha nutrido del sol y realizar ejercicio todos los días. “He estado de buen ánimo y aunque no hubiera sido así, este camino me ha mostrado en un nuevo nivel información vital sobre mí y mi relación con la energía del Universo”.

Ahora el reto continuará, según Manrique, porque debe integrar de forma gradual los alimentos y así “permitir nuevas emociones, aflorar eligiendo comer solo aquello que me hace bien en esta etapa de transición. Serán unos días de solo líquidos, por ahora”

En los comentarios, unos lo han felicitado y otros tienen dudas al respecto. Alejandra Jaramillo fue una de las personas que lo felicitó. “Qué coa tan hermosa por Dios”.

“Maravilloso tesoro, el poder de la mente y la disciplina indiscutiblemente marcan nuestros resultado”, “Roberto, me encantará que compartas la experiencia, pues me puede interesar mucho. Qué valiente eres”, son algunos de os comentarios que se leen.

Por otro lado hubo comentarios criticando el proceso del actor, “¿7 días sin comer nada de nada? ¡Ay no! Yo me desaparezco”, “En mi época le llamaban anorexia”.