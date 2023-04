“Da asco”: la ‘señorita Laura’ le dio hasta con el ‘carrito sanguchero’ a Clara Chía por andar con Piqué.

La polémica presentadora, que solía repartir este tipo de regalos en sus programas (clásico de la comida callejera peruana), sobre todo en el que hizo en Perú antes de que importase su escabroso modelo en Televisa.

Pero así como sus panelistas repartían miseria, puño y patada a lo que da, la presentadora tampoco tenía pelos en la lengua y si bien no repartía puño y patada, ya con lo que decía era suficiente.

Y todavía lo hace. Y más si se trata de hablar de una mujer como Clara Chía Martí.

Así, con la misma cara de meme que ponía en su reality de Telemundo, Laura Bozzo no se contuvo ante la joven de 23 años.

A Laura Bozzo sólo le faltó darle a Clara Chía el ‘carrito sanguchero’

Hoy Día, programa que hace parte de la franja matutina de Telemundo compartió en redes un video donde aparece la presentadora cantándole hasta ‘Las Mañanitas” a Martí.

“Me da asco, la tipa que está con un hombre y que sabe que es casado, metiéndose en su cama (…) a ver, yo no digo que el amor no termine, sí, está bien, pero hagamos las cosas bien”, dijo ella en medio de la entrevista.

Y pues también felicitó a Shakira, compartiendo el pensamiento del 90% de Latinoamérica: “Qué bueno, de lo que te libraste”.

Ya con Shakira en Miami, con sus hijos, y Piqué siendo la burla mundial, pues esta afirmación está más que clara. Y por más que periódicos como The New York Times hagan artículos totalmente desfasados y ultra halagadores con Piqué, la gente no es tonta.

Tanto así, que el respetado medio está también llevándose buenísima parte de los trolleos y justificadas críticas por un reportaje que creen comprado. ¡Que pase el desgraciado!

En este link, la entrevista.