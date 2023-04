Del desaliñado al look glam: la transformación de Clara Chía por la que la comparan con Shakira

Una polémica ruptura y un triste adiós de Barcelona, vuelve a colocar a la colombiana y Piqué en el ojo del huracán, tras darse a conocer que habría sido el propio padre del futbolista quien corrió a Shakira de su mansión en España y no solo eso, que esta también fue parte del acuerdo de custodia de la ex pareja.

Pero no solo los ex suegros de Shakira son parte de esta tortuosa historia entre el catalán y la cantante, sino que poco a poco otras figuras se han unido a la controversia, entre ellas la actual novia de Gerard Piqué, Clara Chía Martí, quien parece que lucha incansablemente por parecerse a la cantante de ‘Hips Don’t Lie’.

Lo cierto es que, desde las críticas a su falta de cuidado en su aspecto, la joven de 24 años está cambiando su estilo, así ha sido su transformación desde el comienzo de su relación con Piqué hasta la actualidad ¿Leyó los comentarios y acató los consejos?

También te podría interesar: ¡Vecina de JLo y Ricky Martin! Así será la nueva vida de Shakira en exclusiva zona de Miami

Clara Chía adopta el ¿look glam?

Con una dorada melena y colores similares a los que utiliza Shakira en sus outfits, Clara Chía Martí no se salvó de ser comparada de la estrella pop, pero, para muchos, si ese era su objetivo, no lo logró, pues por mucho tiempo, las críticas a su cabello no se hicieron esperar, comentándole lo seco que estaba y maltratado.

También te podría interesar: ¿Era el verdadero ‘villano’?: Así era la tortuosa relación de Shakira y su ex suegro Joan Piqué

Los duros comentarios parecieron haber llegado a sus oídos, pues la joven publirrelacionista, comenzó a mejorar su aspecto. En las últimas salidas con Piqué, su melena presumía rizos definidos con un tono muy parecido al de Shakira y no solo eso, fue captada en el salón de belleza haciéndose unos ‘arreglitos’ en el rostro, mismos que terminaron desatando teorías de rinoplastia y hasta inyección de labios.

Su ropa también cambió, la joven, de 24 años, tuvo una transición en su estilo donde mezcló piezas oversized una sobre otra, añadiendo ese look de poco cuidado a su persona, pasando por el boho chic con unos lentes al estilo John Lennon y piezas como tops y pantalones de tiro algo y corte cuadrado; más tarde Clara Chía comenzó a adentrarse a una nueva forma de vestir, con prendas tipo grunge y converse negros, combinaba chaquetas de cuero, sudaderas y grandes chamarras.

¿Ya se maquilla?

Caracterizada por no llevar una gota de maquillaje, Clara Chía Martí ha optado por lucir lo más natural posible durante sus salidas con Gerard Piqué, ha sido vista, con apenas un poco de rimel y labios nude.

Aún no sabemos si Clara Chía Martí, algún día dejará ver más de sus fotografías en redes sociales y por fin quite el candado de Instagram, lo cierto es que del tono castaño con algunos rayos que utilizaba, para pasar al rubio parecido al de Shakira, deja ver su evidente preocupación por mejorar su aspecto y seguir transformándose.