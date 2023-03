¿Una Kardashian española? Influencer critica a Georgina por presumir ‘riqueza obscena’

El 24 de marzo, la segunda temporada de ‘Soy Georgina’ vio la luz, a través de Netflix, donde la pareja de Cristiano Ronaldo, abre las puertas a las cámaras para mostrar un poco más de su día a día como una de las mujeres más ricas.

Su extravagante vida y la forma en la que decide cómo gastar su dinero, ha desatado críticas no solo derivados de la serie, pues esto también se puede ver a través de su cuenta de Instagram, donde ha sido criticada por su derrochadora vida, regalándole un automóvil Rolls-Royce en navidad al futbolista y no solo eso, también por las piezas que componen su guardarropa.

La influencer se mantiene en el ojo público, esta vez por una acción que desató comentarios divididos, luego de que en la serie mostrara un día de compras que podría ser usual para ella, pero alarmante para muchos, gastando poco más de 27 mil euros, una cifra que se traduce aproximadamente a medio millón de pesos mexicanos.

Esto desató la indignación de los internautas, nuevamente, por mostrar una vida de extremo lujo cuando existe gente que no puede costear su techo o incluso, que no tiene qué comer. Esto último lo evidenció una influencer y periodista a través de su cuenta de TikTok.

También te podría interesar: De vida humilde a una llena de lujos: así eran Georgina Rodríguez y CR7 antes de la fama

Influencer arremete contra Georgina Rodríguez y su forma de derrochar dinero

La influencer Miriam Olivas, compartió ante sus poco más de 15 mil seguidores en TikTok su opinión acerca de la segunda temporada de Soy Georgina, comienza hablando de la entrevista que hicieron a la empresaria en el Hormiguero y zanja con una frase que dice “Me ha parecido un reality completamente aburridísimo”.

En la primera parte de su video, la periodista hace mención acerca de que hay ciertos momentos donde Georgina Rodríguez le cae bien pero otras donde no, enmarcando la falta de expresión de la empresaria, además de que su reality no muestra la esencia que ella misma vendió durante toda la etapa promocional de la serie.

Habló de la poca empatía y humildad que muestra Georgina Rodríguez, a pesar de provenir de una familia sencilla, haciendo hincapié en que ha olvidado esta etapa y que, para muchos, gastar 27 mil euros sería algo imposible, pues, existen personas que no ganan eso ni al año. “Es una señora superficial, una señora que parece que nunca haya sido humilde en su vida, una señora que muestra todo el lujo y que quiere ser la Kardashian española, pero haciéndose la humilde y no lo consigue”. Declaró Miriam Olivas

La influencer agregó que normalizar un estilo de vida lleno de lujos y así de extravagante como el que lleva Georgina Rodríguez, sería importante replanteárselo y ser conscientes de la forma en la que gasta su fortuna cuando hay personas en pobreza o con posibilidades limitadas para alcanzar lo que la empresaria ha logrado.

“Si de verdad defendemos y vemos lógico y normal que haya personas con esa riqueza obscena, que no es necesaria, que no se la van a gastar en su vida y que es una fortuna desproporcionadísima, mientras el resto de los seres humanos no van a ver ni lo mínimo de eso y que tengan que estar matándose para intentar pagar un alquiler o comprarse una casa que en realidad no se van a poder comprar nunca. Esto hay que planteárselo muy seriamente porque no es lógico”.