Dulce María prueba en 7 fotos que los 37 no son un límite para verse juvenil

Dulce María se ha convertido en una de las famosas mexicanas más queridas por su talento y simpatía. Ella marcó a toda una generación a través de sus protagónicos en telenovelas juveniles como Clase 406, El juego de la vida y Primer amor a mil x hora. Junto con Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez, Poncho Herrera y Christopher Uckerman, Dulce María marcó un parteaguas con la telenovela Rebelde, de la cual se desprendió el grupo musical RBD.

La actriz siempre estuvo activa pero dejó de hacer telenovelas y música de lleno para formar una familia y dedicarse a ésta. Es por ello que su regreso a la pantalla chica con la telenovela ‘Pienso en ti’, al lado de David Zepeda, ha causado gran expectativa en los fans, quienes ya esperan con ansias cada episodio.

Eso sí, algunos sólo se han dedicado a señalar que “ya no está en edad” de hacer papeles tan juveniles.

Critican a Dulce María por hacer personajes más jóvenes

En la telenovela, Dulce interpreta a “Emilia”, una diseñadora gráfica de profesión que ama cantar y busca convertirse en estrella. Es una mujer fuerte y trabajadora que hará todo por hacer su sueño realidad pese a que su madre sigue intentando controlarla.

Aunque se ha dicho que “Emilia” ronda los 30 años, en redes sociales han señalado que Dulce María ya no está para interpretar esos personajes.

“Ya se ve muy grande de edad dulce maría”. “Qué acabada está Dulce María, ya tienen que darle papeles de señora, no de jovencita”. “Se ve ridícula queriendo aparentar juventud”. “Yya se ve grande como de 40 años”. “Dulce ya no está para novelas juveniles”.“Quién es esa señora?? los años no pasan en vano para nadie”, se lee.

Mientras señalan sus marcas de la edad, Dulce María sigue brillando con seguridad

El paso del tiempo es inevitable pero las mujeres vivimos bajo la constante presión de vernos siempre perfectas, libres de las marcas de la edad.

La actriz tiene 37 años y si bien ya no es la adolescente que enamoró con sus estilo rebelde en Clase 406 o Rebelde, sigue siendo la más regia.

En los últimos días, Dulce ha compartido fotos que han desatado los comentarios más crueles pero al mismo tiempo deja ver que no presta atención a los haters pues ella sigue brillando.

La actriz sabe cómo vestir para reflejar fuerza y seguridad. Ella ha aprendido que no tiene por qué dejar de usar lo que la hace sentir cómoda y sexy.

No existe tal cosa como “vestir acorde a la edad”. Las mujeres somos libres de ponernos lo que nos gusta, sin pensar en darle gusto a los demás.

Dulce no le da la espalda a las tendencias, lo que le da ese toque juvenil y renovado a su estilo. Ella sabe elegir el estilo perfecto para cada ocasión sin caer en la monotonía sólo por tener “cierta edad”.

Y si algo nos enseña es que jamás debemos renunciar a ese estilo que nos hace únicas. Aferrarnos a lo que nos gusta es la clave para sentirnos felices, seguras y brillar.