¡Se cae el telón! Don Day y Elizabeth Cader habrían sido captados comiendo juntos y en familia

Una pareja que tiene al mundo de la farándula, adivinando y apostando sobre su real estatus actual. Elizabeth Cader y Don Day, tiran un dardo hacia una dirección, pero luego hacen una publicación y lanzan una bomba de humo de confusión.

La ex pareja que tal parece ya no es tan ex, habría sido captada comiendo juntos y en compañía de toda la familia del intérprete de ´Compañía 593´, un panorama que no pinta nada en dos personas que aparentemente ya se habrían dado el adiós definitivo, eso según las propias declaraciones de Don Day.

Una fotografía reciente de la salvadoreña junto a Dos Day, en una cómoda y muy comprometedora reunión familiar, ha hecho que todos los rumores de separación que ellos mismos han esparcido, se vengan abajo. La postal delata a la pareja, pues Elizabeth sale retratada con el reciente cambio de look que se realizó apenas volvió a tierras ecuatorianas hace tan solo unas semanas atrás.

Y esta no sería la única publicación que pone en tela de juicio la credibilidad de la ruptura, puesto que ambos artistas se han tomado fotografías donde extrañamente saltan a la vista objetos en común, que los sitúan en el mismo lugar, o al menos compartiendo los mismos espacios.

Cabe destacar, que fue para comienzos de marzo, que Diego se dejó ver en un live, el cual realizó aparentemente de manera accidental y un tanto pasado de tragos, donde oficializaba la ruptura con Elizabeth Cader, asegurando incluso, que ya llevaban más de dos meses separados.

“Todos esos Elisdays de la ver... Dejen de hablar de mi relación, porque yo no tengo relación de ver... Yo ya terminé. Estoy solitario brother. Estoy arre... por esa pu... relación. No me jodan”, es parte de lo que se alcanza a escuchar en una de las varias filmaciones difundidas. Sin embargo, las últimas historias hablan más claro que el mismo discurso del actor en redes.