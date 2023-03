“Shakira lo mató”: mejor amigo de Piqué se burla del exfutbolista y revela su apodo secreto

Bizarrap ha vuelto a romper el Internet con su última sesión musical con Arcángel, el número 54 para ser exactos, y desatando una ola de reacciones dignas de un premio de la Academia por parte de los streamers y creadores de contenido de la actualidad.

Arcángel y Bizarrap arremeten contra Piqué en la última sesión musical

También existen algunos que son capaces de subir un video y no reaccionar a los minutos que dura el nuevo éxito musical del argentino y el puertorriqueño, pero está el caso de Ibai, quien no perdió tiempo para recordar los terribles últimos meses que ha vivido su amigo, Gerard Piqué.

En una de las estrofas de la canción, Arcangel canta lo siguiente: “Descansé un par de años, volví y me pegué, matándolo como Shakira a Piqué”. Una clara referencia a lo vivido por el catalán los últimos tiempos y en la cual, Ibai, aprovechó para hacer sangre de su amigo.

Ibai Llanos aprovechó la sesión musical número 54 para revelar el apodo de Piqué

“Yo no sabía que Arcángel había descansado un par de años, lo que sí sé es que Shakira mató a Piqué y aquí Arcángel lo ha aprovechado bastante fucking duro”, afirmó el streamer.

Adicional a eso, el creador de contenido ha dicho el apodo con el cual ahora se dirigen al presidente de la Kings League, Gerardo el Picas (o Gerardo Piquetas, como ya había dicho TheGrefg).

Días atrás, Ibai y Piqué tuvieron un encuentro donde el streamer, se plantó en cara al catalán. “Tú llegas cuarenta minutos tarde, Jaimitito, así que no digas nada a los demás. Encima viene con el tío con actitud chulesca. A mí tú no me vas a manipular, yo soy una marioneta rebelde. Yo me quito los hilos y los rompo, ¿me entiendes? No me vas a manejar”.