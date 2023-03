Hay nueva indirecta para Piqué y le dicen “wey ya”: Shakira graba nuevo video y se filtran imágenes

Shakira no para y es que luego de estrenar sus temas TQG con Karol G, y Music Session 53 con Bizarrap, ya prepara el nuevo video de su tema con Manuel Turizo.

La colombiana ha dejado claro que hay Shakira para rato, y es que ha hecho historia con sus recientes temas, ganando Récord Guinness, y posicionándose como una de las artistas más escuchadas en el mundo.

Y ahora, tiene un nuevo tema con Manuel Turizo que llevará por nombre Copa Vacía y que parece que también tendrá algunas indirectas para Piqué.

Shakira y la nueva indirecta para Piqué en su nuevo video musical con Manuel Turizo

Aunque Shakira está viviendo momentos difíciles con la salud de sus padres, sigue enfocada en su carrera y ya está grabando su nuevo video musical.

Según reportó Jordi Martín, la colombiana se fue a las afueras de Barcelona para grabar el video de su tema con Manuel Turizo, Copa Vacía.

Ya se han filtrado algunas imágenes del video, y se ve a Shakira convertida en una sirena, con una peluca rosa, encerrada como en una especie de pecera enorme, sumergida en agua desde las caderas a los pies.

En las fotos se ve a Shakira cantando mientras se encuentra adentro de la pecera, en lo que parece ser una cueva, y aseguran que también habrá indirecta para Piqué.

Shakira no para de grabar, ahora se vendrá con arena volcánica? Esta sirena vendrá ardiente🔥con su tritón (Turizo🧜🏻‍♂️) ? Será la otra parte de 'copa vacía' que faltaba grabar?🧜🏽‍♀️🚨

📸 @sweetycary pic.twitter.com/CbWnJuytqZ — AndroShak🧊🔥 (@DiAndrotoro) March 1, 2023

Y es que los fans sospechan que el hecho que esté encerrada es una metáfora de su relación con el futbolista, en la que se sentía presa, encerrada, e infeliz.

Shakira se convierte en sirena para su próximo single "Copa Vacía" 🍷



Próximamente.... pic.twitter.com/jkvzZ8cc9L — Shakira Rock N' Rules (@RockNRulesOFC) March 23, 2023

Además, en la foto del tema que se filtró hace meses, se ve a la colombiana como sirena y amarrada, otra pista que es una indirecta a Piqué, y ya tiene a los fans molestos.

Sus propios fans le piden que ya supere al español, y se enfoque en ella. “Por favor Shakira ya muestra un poco de amor propio”, “wey ya por favorrr, haz otra cosa que no sea para Piqué”, “dios mío de veras que no lo supera, ¿cómo cuándo terminará?”, y “de verdad creo que se volverá viejita y seguirá lanzando indirectas a Piqué jaja”, fueron algunas de las reacciones.

Parte del set. Todo parece indicar que a mi sirena @shakira la tenían en cautiverio🫨🥺 pic.twitter.com/ywN8MzdvAu — AndroShak🧊🔥 (@DiAndrotoro) March 23, 2023