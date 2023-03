Nada lo tuvo gratis: Nadia Ferreira afrontó dificultades en su infancia antes de ser modelo

Nadia Ferreira está viviendo una de las etapas más felices de su vida, junto a Marc Anthony, desde que anunció la llegada de su primer bebé en pleno Día de San Valentín, comentando que era su mejor regalo para el día del amor.

La modelo no había compartido más detalles sobre su faceta maternal, ofreciendo a sus seguidores, únicamente algunos looks que la colocaron en el radar de las embarazadas más fashionistas y elegantes entre las famosas. Pero no fue hasta el día de ayer que Nadia Ferreira compartió para ‘People en Español’ la inmensa felicidad por la llegada de su primer bebé.

Fue su mejor amigo, Abdala Oviedo, quien se encargó de fotografiar a la paraguaya, quien posó durante un atardecer en San Diego, California, a la orilla del mar, con un look compuesto por una capa de tul que combinó con un vestido lencero satinado, los dos en color rosa pálido. Este conjunto haría que la red destara una teoría acerca de si era una niña la que esperaba la pareja y hasta llegaron a compararla con Brooke Shields en ‘La Laguna Azul’.

Por otro lado, su beauty look estuvo compuesto por aires más frescos y naturales, dejando de lado el exceso de maquillaje y mostrando una faceta mucho más libre entre tonos marrones, nude y una manicura color perla.

Nadia Ferreira y las dificultades que enfrentó antes de convertirse en modelo

Nadia Ferreira ha sido atacada por una serie de usuarios que la han tachado como una ‘interesada’ luego de que se anunciara su relación y posterior boda junto al cantante Marc Anthony, y es que la diferencia de edad, de 31 años, causó ruido entre el público, comentando que en realidad lo que le interesó fue el dinero y no el amor.

Pero la modelo paraguaya, no necesitó de ningún hombre más que de su madre, Ludy Ferreira, para labrarse un prometedor futuro en el mundo de la moda, que la llevó a colocarse en el segundo lugar como aspirante a la corona de Miss Universo.

La modelo se mostró como una fiel creyente de Dios, comentando que ella misma se consideraba como un milagro, pues desde que nació, había sido diagnosticada con tortícolis congénita, teniendo que operarla cuando tenía 8 meses.

Esto no fue todo, 10 años después, su salud se vio afectada nuevamente, diagnosticándole el Síndrome de Susaclo que le habría provocado la pérdida de audición y movilidad del lado izquierdo. Pese a eso, nunca perdió la fé y comenta que daba ánimos a su mamá de que estaría bien. Esto sucedió, tras llevar un erróneo tratamiento, luego de que se le había dictaminado esclerosis múltiple.

Nadia Ferreira y la promesa que le cumplió a su ‘yo’ de niña

Cuenta que cuando vivió en Argentina debido al tratamiento que estaba tomando, Nadia Ferreira escribía cartas a su familia en Paraguay donde les comentaba que un día quería convertirse en un ejemplo y poder representar a su país para ponerlo en lo más alto.

También compartió su sueño de hacer campañas y aparecer en las vallas publicitarias que tiempo después eso se volvió realidad, eso sí, exaltando el papel que tuvo el apoyo de su familia para lograr su cometido. “En algún momento quiero hacer una campaña y estar en todas las vallas públicas”. Luego pasaba el tiempo y se cumplía. Pero son esas ganas y el apoyo de mi mamá y de mi familia que en ningún momento me dijeron “nunca vas a poder hacer esto”. Declaró Nadia Ferreira para ‘People en Español’.