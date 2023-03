Estos son los mejores memes que deja la supuesta invasión extraterrestre este 23 de marzo

La supuesta invasión extraterrestre que anunció Eno Alaric, un supuesto viajero del tiempo en TikTok, sacó el lado más creativo de los internautas en las redes sociales. Los memes entorno al tema se han vuelto tendencia y tanto Twitter como Instagram están inundados de ellos.

El video difundido por el supuesto viajero del tiempo indica que este 23 de marzo de 2023 habrá una invasión alienígena para elegir a un grupo selecto de personas “escogidas para ser los salvadores de la humanidad”.

Todo el mundo paniqueado por la invasión extraterrestre..🙄

yo y mi compa.

“El mundo al que llamas hogar, la Tierra, está al borde de la destrucción, debido a una especie alienígena hostil y un número definido de personas serán llevadas a otro planeta habitable. El ‘campeón’ elegirá a las mejores personas que mantendrán a todos vivos” se detalla en su video de escasos segundos.

Ante esto, los usuarios no dudaron en poner manos a la obra y crear imágenes cómicas para burlarse de la supuesta predicción. Mientras que otros señalaron que Eno Alaric no es el primer hombre que asegura ser un viajero en el tiempo y que no sería raro que ‘desapareciera’ si sus predicciones no se cumplen.

La INVASIÓN EXTRATERRESTRE, viene a castigar a los chairoas y a los infieles de la causa normal.

Es tiempo de que la Ministra Mundial de Lenguas Alienígenas se ponga a chambear #InvasionExtraterrestre #alien

¿Quién es el viajero del tiempo?

Eno Alaric asegura haber venido del año 2671 y de estar “aquí” para alertar que ocho mil personas serán escogidas para ser los “salvadores de la humanidad”, solo esa cifra de los millones de habitantes que el mundo superó en noviembre de 2022.

Jueves 23 de marzo esperando la Invasion extraterrestre

Teoría de los expertos de la NASA sobre extraterrestres

Un estudio dirigido en equipo de científicos de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (Nasa, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, propusieron la teoría del “gran filtro”.

#InvasionExtraterrestre No os preocupéis ya tenemos a nuestros agentes resolviendo el problema

Según informó el medio Deutsche Welle (DW), se trata de un estudio que aún no ha sido revisado por pares, pero que insiste en “civilizaciones” de que vivieron antes de este tiempo y que durante su existencia se “autoeliminaron” o “filtraron” entre ellos, por lo que no llegaron a existir para “ponerse en contacto con la humanidad”.