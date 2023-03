Elizabeth Cader batea su primera indirecta: “Todo en esta vida se devuelve” ¿Le tira a Don Day?

Los niveles del amor comienzan a descender, la salvadoreña, Elizabeth Cader, quien hace tan solo unos días declaraba su amor a viva voz en pleno reality de baile de ´Soy el mejor´, ya comenzó a lanzar sus primeras indirectas por medio de su cuenta de Instagram, y todo apunta a que tienen nombre y apellido.

“Cada persona es dueña de sus actos, de sus palabras, incluso somos dueños de nuestras decisiones, problemas, etc. Por lo que no podemos sentirnos culpables ni muchos menos aludidos por las demás personas. Somos libre de hacer y decir lo que queramos, así también de las consecuencias que estas traigan”, son las primeras líneas que recoge la historia compartida por la chica ex reality, quien hasta el momento no ha dado una respuesta de afirmación o negación con relación a su ruptura con Don Day.

Captura de historia de Instagram de Elizabeth Cader

“Sean felices y deseen el bien, que todo en esta vida se devuelve”, agregó Cader, quien pese a sus expresiones de amor, no se ha dejado ver ni la primera vez con el intérprete de ´Compañía 593´ desde que regresó a Ecuador. Hay que recordar que hace algunas semanas atrás, fue el mismo Diego, quien por medio de un live que le valió más de una critica, reveló que hacía más de dos meses que ya no estaba con Elizabeth Cader, sin embargo, la ex pareja ha tenido actitudes que no conversan con lo que dicen, por lo que para la farándula sigue siendo una incógnita lo que de verdad pasa entre ellos.

“Ustedes mismos a veces se crean historias, hacen que la gente hable, que si terminé, que si no terminé, que si regreso, no regreso, ustedes mismos asumen todo, yo, de mi boca no ha salido nada”, aseguró hace solo unos días atrás el actor, por medio de un nuevo en vivo, básicamente retractándose de la confirmación de su separación.