Mientras Selena aparece vestida de novia, Justin Bieber no la supera y estas pruebas lo confirman

Selena Gómez está viviendo su soltería al máximo y deja claro que no necesita de un hombre al lado para ser feliz y divertirse.

A través de sus redes sociales, la actriz y cantante ha presumido sus viajes, paseos en yate, y la feliz vida que tiene con sus amigos y no necesita de nada más.

Recientemente, la celebridad sorprendió a todos al posar en un vestido de novia, pues muchos pensaban que se había casado, pero no, solo era para una escena de la serie Only murders in the building, que actualmente graba su tercera temporada.

Ella misma lo aclaró en sus redes, compartiendo unas fotos con su hermoso vestido de novia, y hasta velo con el texto “No tengo subtítulo. Sólo un día normal en el trabajo”.

Sin embargo, en medio de todo esto, muchos aseguran que Justin Bieber aún no la ha superado ni olvidado, a pesar que ya esté casado con Hailey, y estas son las pruebas.

Las pruebas por las que aseguran que Justin Bieber aún no supera a Selena Gómez

Selena Gómez y Justin Bieber tuvieron una larga relación, pero intermitente, entre 2011 y 2018, y solo unos meses después de su ruptura, se comprometió y casó con Hailey.

Sin embargo, aseguran que lo hizo por vengarse de Selena, y no porque en realidad ama a la modelo, es por eso que aún no habría superado por completo a su ex.

Durante la celebración de su cumpleaños este 2023, el cantante habría enviado una indirecta a Selena Gómez, o al menos así lo aseguran sus fans.

Y es que Justin regaló a sus invitados cubiertas para encendedores con la frase “estoy muy agradecido de no haber terminado con lo que pensé que quería”.

Muchos fans aseguran que fue una indirecta para Selena y han expresado su molestia, pues aseguran que ya la actriz quedó en el pasado y si no la quiere, no debe enviar este tipo de indirectas, pues eso solo evidencia que aún la piensa.

Además, durante el escándalo más reciente entre una supuesta disputa entre Hailey Bieber y Selena Gómez, donde estuvo involucrada Kailey Jenner, y donde los fans de todas se metieron, el cantante no ha fijado postura.

Al ser el esposo de Hailey, Justin no ha fijado posición a su favor, o ni siquiera ha salido a defenderla de los haters, lo que deja claro que aún siente algo por Selena, y no la ha olvidado.

Los fans aún siguen soñando con verlos juntos, pues aseguran que son la mejor pareja y nunca debieron terminar, pero definitivamente cada uno tomó su camino y es poco probable que vuelvan.