“Lo último que esperaba encontrarme hoy”: La nueva versión de ‘TQG’ de Shakira y Karol G con voces de personajes animados

Karol G y Shakira siguen conquistando las plataformas digitales con su canción ‘TQG’, con una dedicatoria especial a Gerard Piqué y Anuel AA. El sencillo que salió hace aproximadamente un mes ha hecho que miles de usuarios realicen ‘trends’ como: coreografías y ‘covers’ para las redes sociales. Sin embargo, una joven se unió a esta tendencia para hacer el ‘cover’, pero destacó un detalle en particular que enamoró a los internautas.

Este es el inalcanzable precio que cobra Shakira y Karol G por un show privado (Instagram)

Una usuaria decidió publicar un video cantando ‘TQG’, imitando cinco voces de diferentes personajes animados. Gracias a este particular detalle, la joven demostró su talento y capacidad de copiar distintos tipos de voces.

La chica simuló las voces de cuatro personajes animados que marcaron la infancia de muchas personas como: ‘Burbuja’ de ‘Las Chicas Superpoderosas’ - la pareja de Disney - Minnie y Mickey Mouse. Luego fue el turno de ‘Carlitos’ de ‘Aventuras en Pañales’. Finalmente, para sorpresa de todos, terminó la canción recreando la voz de ‘Google Traductor’.

El clip que dura aproximadamente un minuto cuenta con siete millones de reproducciones, 747 mil ‘likes’ y más de tres mil comentarios.

‘Burbuja’ empezó entonando con una voz aguda el verso de: “Te fuiste diciendo que me superaste. Y te conseguiste nueva novia. Lo que ella no sabe es que tú todavía me esta viendo ‘toa’ la historia”. Posteriormente, Minnie Mouse y Micky Mouse fueron los encargados de interpretar el coro del sencillo de las colombianas.

El famoso personaje de ‘Carlitos’ no podía faltar en esta cita, debido a que reemplazó la voz de Shakira en el verso: “Verte con la nueva me dolió.Pero ya estoy puesta pa’ lo mío”. Finalmente, la voz robótica de ‘Google Traductor’ se apoderó de la icónica frase de: “Que hasta la vida me mejoró. Por acá ya no eres bienvenido”.

¿Te gustó la nueva interpretación de ‘TQG’? Comentarios en TikTok:

Los comentarios en TikTok no se hicieron esperar donde miles de usuarios exigían que hubiera una segunda parte y que no se esperaban esta nueva versión de la canción de ‘TQG’.

Jeni, una usuaria de esta plataforma, expresó que necesita una versión completa de ‘Carlitos’.

“Necesito una versión completa de Carlitos”. — Jeni, usuaria de TikTok

Comentarios de TikTok

Comentarios de TikTok