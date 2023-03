Colombiana denuncia haber sido abusada sexualmente por conductor de Indriver

Mujer denuncia que habría sido violada por conductor de Indriver y su relato conmociona las redes sociales e indigna una vez más a la población que se apoya en el movimiento #NiUnaMás.

Y es que no es la primera vez que esta plataforma digital registra este tipo de irregularidades, pues en más de una ocasión se han conocido casos en los que las mujeres han sido víctimas de todo tipo de abusos. Pero, el relato de esta joven asombra por la manera en cómo ocurrieron los hechos, ya que la amiga con la que vive, no dudó en narrar la manera en cómo recibió a Keiry Muñoz, pues además de desconcertada estaba visiblemente afectada por algo que ella desconocía, pero que descubrió al día siguiente.

Ella fue violada, luego de ser víctima de abuso y ante el miedo hicieron uso de las redes para alertar a las chicas como ella que pueden llegar a quedarse calladas ante este tipo de situaciones: “Mi amiga trabaja en un bar en Itagüí y hace una semana aproximadamente pidió el servicio de Indriver con el conductor que anexo en la publicación...mi amiga pactó con este tipo que la recogiera todos los días para no tener que preocuparse de cómo llegar a casa después de su jornada...”.

Mujer denuncia que habría sido violada por conductor de Indriver

“El día de ayer el tipo llegó a recogerla a las 4:30am como habían pactado, ella se subió y posteriormente empezó a entablar una conversación con el hombre como por 10/15 minutos y después de eso perdió totalmente el conocimiento hasta casi las 7 am que llegó a su destino en Robledo muy confundida...”, explica la amiga de la mujer denuncia que habría sido violada por conductor de Indriver.

Luego ella sigue aclarando que comenzó a sentirse desorientada y muy aturdida, pero el hombre que la pasó a buscar la insiste que se baje de su carro y que ya llegó a su destino, en medio de su confusión logra llegar a casa y en la mañana después de varios mensajes alarmantes que le dejó a su compañera de casa, ambas se percatan que posee un fluido anormal en sus partes íntimas y por eso acudieron al hospital.

Ahí le confirman que fue violada y ella de inmediato enfrenta al conductor de la plataforma digital quien niega haberla drogado y además le pide no manchar su nombre para no afectar a su familia. Sin embargo, luego de varias investigaciones y de ella entrar en razón lograron dar con el verdadero culpable quien al parecer también forma parte de Indriver. Por eso, salió aclarando que no fue realmente a quien expuso en redes.