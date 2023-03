Carlos Rivera revela por qué no luce su anillo de matrimonio y da lecciones de madurez

Carlos Rivera y Cynthia Rodríguez son una de las parejas más comentadas en el mundo de la farándula, pese a lo herméticos que suelen ser con su relación para mantener a salvo su privacidad.

Aunque ellos viven a plenitud su amor, muchos han criticado la manera en la que han decidido mantener su romance, pues no suelen aparecer juntos en ningún evento y Carlos tampoco suele llevar con él su anillo de matrimonio.

En medio del ataque que han sufrido, el cantante decidió explicar sus razones para no lucirlo en conciertos y entrevistas.

Carlos Rivera explica por qué no luce su anillo de matrimonio

El intérprete de Recuérdame dio lecciones de madurez y profesionalismo al explicar que prefiere separar su vida personal, a la profesional, pues su versión de artista le pertenece a su público, mientras que como persona está entregado a su familia y su esposa.

“Me gusta separar la parte del artista de la parte de la persona, en La Máscara dije una frase que era en broma, pero no es tan en broma, de que al final yo como artista siempre voy a ser de mi gente, de mis fans, pero como persona, le pertenece a mi mujer, le pertenece a mi familia”, explicó a Televisa Espectáculos.

De igual manera, sostuvo que la razón para no llevar el anillo es por temor a extraviarlo mientras trabaja. Pero suele llevarlo con él y tenerlo puesto cuando está en casa o tiene una cita con Cynthia.

“Cuando trabajo no me lo pongo porque se me pierde, pero ya me lo pongo en mi casa, siempre lo tengo cuando vamos a cenar o cuando hago mi vida normal, ahí sí lo traigo siempre”, explicó.

Algunos internautas también han mencionado el poco amor que presume por la presentadora en sus redes sociales, pero él ha dejado claro que es ella es su musa, por lo que le ha dedicado distintas canciones.

“Qué me inspiró Cynthia, obviamente tenemos tres (canciones) de este álbum, una es ‘Un viaje a todas partes’ y era nuestro aniversario; entonces me mandó un video con todas nuestras fotos de todos los momentos más importantes que hemos vivido juntos. Lo primero que se me ocurre después de que terminé de ver el video es ‘Cuánto quisiera decirte lo agradecido que estoy porque viniste a mi vida’. Esta canción habla de las cosas más bonitas e incluso de las no tanto, por eso dice ‘Cuando nos fuimos lejos de aquí, cuando huimos de todo y de todos’…”, comentó.