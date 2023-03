No los aceptan ni en su raza: perrito descarga su odio por Piqué y Clara Chía.

No los aceptan ni en su raza y es que un perrito se hizo viral al descargar su odio por Piqué y Clara Chía.

A través de TikTok se conoció rápidamente cuál fue la reacción del pequeño chihuahua que no soportó escuchar el nombre del deportista y su novia, ni ver la imagen en la que ambos sales juntos, pues éste reaccionó de forma tan agresiva que casi hasta muerde a su dueño. Sin embargo, una vez que éste le muestra la imagen de Shakira, hasta parece que le lanza como especie de un beso y se aquieta, causando así una fuerte impresión y risas entre los usuarios de las redes.

El impacto fue tal que en tan solo horas el video alcanzó los más de 10 millones de reproducciones catapultándolo así a la fama, pues no hay quien no hable sobre esta dulce mascota que pertenece al team de la colombiana, tanto que ya mucho lo adoran y aseguran que sabe realmente lo que es bueno.

No los aceptan ni en su raza, por eso perrito descarga su odio por Piqué y Clara Chía y demuestra su amor a Shakira, pues se negó a agredirla entre las elecciones que le dio su dueño. “Mi clase de Italiano depende de un perrito que no mordió a Shakira”, “Amo el Italiano y a ese perrito”, “A Shakira le da un besito”, “Increíble que no mordió a Shakira, sabe de calidad”, ““Yo no sé NADA de italiano, en serio NADA, pero con este video lo entiendo todo”, expresaron algunos de los miles de personas quienes opinaron sobre la tierna imagen de este chihuahua que se hizo viral en las redes.

Con ello queda claro que la cantante solo transmite amor, pues pese a que estaba muy molesto al escuchar el nombre de la barranquillera éste se apaciguó y hasta demostró empatía con ella al no morderla.