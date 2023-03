Michelle Yeoh después del Oscar: estos son los nuevos proyectos en los que trabajará la actriz

Michelle Yeoh recibe el premio a mejor actriz por "Everything Everywhere All at Once" en los Oscar el domingo 12 de marzo de 2023 en el Teatro Dolby en Los Angeles. (Foto AP/Chris Pizzello) AP (Chris Pizzello/Chris Pizzello/Invision/AP)

Tras varios años dentro de la industria, finalmente, la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas premió la carrera de Michelle Yeoh, por su papel en la cinta ‘Everything everywhere all at once’.

La actriz, quien ha arrasado en toda la temporada de premiaciones, dio un conmovedor discurso donde habló de cómo la perseverancia te puede hacer cumplir los sueños.

Con su premio Oscar, Yeoh se convirtió en la primera mujer asiática en alcanzar la máxima estatuilla de la Academia, dentro de la categoría de Mejor Actriz.

Nuevos proyectos de Michelle Yeoh

La carrera de la ahora ganadora del Oscar va a crecer al aterrizar en grandes proyectos para los próximos años.

Luego del éxito de ‘Everything everywhere all at once’, la actriz tendrá una participación en la cinta “Transformers: Rise of the Beasts”, que se estrena a mediados de este año.

En esa película, dirigida por Steven Caple Jr, le dará la voz a Airazor, una maximal al servicio de Optimus Primal, que se transforma en un halcón peregrino.

La actriz también compartirá créditos en la cinta de misterio, ‘A Haunting in Venice’, que verá luz en septiembre de este año.

Sumado a esos proyectos, Yeoh confirmó su entrada a la saga de Avatar, dirigida por James Cameron, donde espera tener participación en la 3ra y 4ta entrega.

Su personaje será el de la doctora Karina Mogue, cuya trascendencia se desconoce un poco.

Actualmente, Avatar 3 se encuentra en fase de postproducción, mientras que Avatar 4 y Avatar 5 están en rodaje. En todas ellas Michelle Yeoh tendrá un papel importante.

A pesar de haber estrenado recientemente Avatar 2, James Cameron había anunciado hace unos meses que Avatar 3 ya se encuentra un 95% grabado. Por lo tanto, el trabajo de Yeoh ya se realizó, a falta de su estreno en diciembre del 2024.