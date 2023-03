Jamil aclara que no desprecia a Ecuador ante las críticas que ha recibido por los platos nacionales que no ha probado

Jamil aseguró no tener tiempo de atender al chef mientras estaba cocinando (Foto: Twitter @teleamzonasec)

Jamil Faour, el cocinero de ascendencia mexicana - libanesa, ha aclara que no desprecia al Ecuador. Esto lo hizo por las críticas que ha recibido en redes sociales por los platillos nacionales que no ha probado, los que no le gustan y lo que dijo sobre el Carnaval Tricolor.

Recordemos que la última vez, Jamil dijo que los Carnavales de Ecuador no le gustan “por las aglomeraciones”. “Hasta ahora el único que he disfrutado es el de Alemania”, expresó. Durante el mismo capítulo, en una masterclass con la chef Caro Sánchez, confesó que nunca ha probado la colada morada una bebida tradicional por el día de muertos y se acompaña con guagua de pan.

Otro platillo nacional que no es del agrado de Jamil es el encebollado, una preparación típica ecuatoriana originaria de la región Costa.

Por si fuera poco, en el último reto de eliminación le tocó preparar emborrajado, un plato de las costas ecuatorianas muy buscado por los turistas, donde el plátano maduro es el protagonista. Cuando Jamil escuchó de que trataba el reto se puso nervioso y aseguró que no sabía de qué trataba ese plato ni como se hacía.

Jamil con ascendencia mexicana- libanesa ha demostrado que, aunque tiene mucho conocimiento sobre diferentes recetas y cocina árabe, no ha probado algunos de los más típico del país donde nació.

No desprecia a Ecuador

Una usuaria en Twitter le recordó que en un episodio de MasterChef dijo que en tu casa no tenían costumbres ecuatorianas sino mexicanas y libanesas, “como despreciando a Ecuador”. Entonces decidió responderle.

“Nunca he despreciado a Ecuador. Tener costumbres diferentes no es un sinónimo de desprecio. Tampoco he hablado de la pobreza de países. Estoy orgulloso de mis orígenes eso es todo”.