Jamie Lee Curtis después del Oscar: estos son los nuevos proyectos en los que trabajará la actriz

Una de las sorpresas del Oscar, la noche de este domingo, 12 de marzo, fue el premio de Mejor Actriz de Reparto, a manos de la actriz, Jamie Lee Curtis, quien, de acuerdo a su reacción, no se esperaba recibir el gran galardón.

La actriz de 64 años agradeció a todos los miembros de la Academia por el premio, donde se le reconoció su actuación en la cinta ‘Everything Everywhere all at once’, y dio un mensaje de integración.

“Este premio va dedicado a todas las personas que han apoyado a las películas de género. Todos nosotros juntos hemos ganado”, dijo la actriz, que cuenta con un gran número de películas de terror dentro de su filmografía.

Nuevos proyectos de Jamie Lee Curtis

Curtis, a diferencia de sus compañeros de elenco en ‘Everything Everywhere all at once’ (Michelle Yeoh y Ke Huy Quan), si se ha mantenido presente en títulos importantes dentro de la industria.

Sin embargo, con el título que ahora tendrá de ‘ganadora del Oscar’, seguramente las ofertas laborales no le van a faltar.

Entre las próximas películas que estrenará Curtis se encuentra, ‘Borderlands’, una cinta de comedia de acción y ciencia ficción dirigida por Eli Roth, a partir de un guion que coescribió con Craig Mazin, basado en la serie de videojuegos del mismo nombre desarrollada por Gearbox Software y publicada por 2K.

La película, que todavía no tiene fecha de estreno, está protagonizada por un elenco coral con Cate Blanchett, Kevin Hart, Jack Black y Jamie Lee Curtis.

Otra cinta donde participará Curtis es Haunted Mansion, una cinta de comedia de terror sobrenatural dirigida por Justin Simien a partir de un guion de Katie Dippold.

En la cinta, la actriz comparte créditos con LaKeith Stanfield, Rosario Dawson, Chase W. Dillon, Owen Wilson, Tiffany Haddish, Winona Ryder, Dan Levy, Hasan Minhaj, Danny DeVito y Jared Leto.

Haunted Mansion está programado para ser lanzado en los Estados Unidos el 28 de julio de 2023, por Walt Disney Studios Motion Pictures.