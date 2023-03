¿En qué quedó la denuncia de maltrato de Keviam Cazo contra Cristhian Noboa? Esto es lo que se sabe

Una noticia que parecía haberse enfriado igual o más rápido que cuando se detonó la denuncia, Keviam Cazo y Cristhian Noboa vuelven al ojo de los medios, luego que se diera a conocer un mensaje del jurisprudente que lleva su caso, por presunta violencia. Leonardo Toledo, se comunicó con reporteros del programa de ´Los Hackers de la farándula´ y por medio de un texto, aseguró que tendría entre manos un descubrimiento que va a ser “una bomba”.

“El tema no se enfrió. Me tomó tiempo cuadrar todo. Les daré la primicia, no solo con detalles del maltrato, sino que hemos encontrado algo más que será una verdadera bomba”, es parte de las líneas que habrían sido enviadas por Toledo, y que se dejan leer en el chat telefónico expuesto por el espacio de entretenimiento.

Primeramente habrían surgido rumores de un posible acuerdo monetario, pero todo pinta a que esto irá más allá, de acuerdo con el letrado, recopilar la evidencia le habría llevado tiempo, pero pronto dará a conocer todos los detalles.

Denuncia

Fue a tan solo tres días de celebrarse el día del amor, que la modelo publicó un polémico video que la puso a ella y a su pareja en el ojo del huracán, tras decir casi entre lágrimas que Cristhian Noboa, la habría “golpeado por décima cuarta vez”.

“Hoy día he pasado las noches más horribles de mi vida. Hoy día Christian Noboa me pegó como podrán ver, me golpeó por todos lados. O sea no sé cómo explicarles, malísimo”, aseguró la modelo, hace poco más de un mes, unas acusaciones a las que el futbolista no tardó en dar respuesta, desmintiendo por completo su versión.

Me dijo ya terminamos”, comenta Noboa que supuestamente le habría dicho Cazo. “La man se metió solita la cabeza contra la pared (...) Yo estaba dormido”.