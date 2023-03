Miss Universo, R’Booney Gabriel, se operó el rostro y así luce

La polémica ha perseguido a R’Booney Gabriel desde que fue coronada en Las Vegas como Miss Universo 2022. Incluso, muchos expertos en certámenes de belleza han indicado que su nombramiento perjudicó a la organización y los llevó a perder varios aliados comerciales. Ahora circulan rumores de supuestos retoques estéticos que se habría hecho la ganadora en su rostro.

Luego de conocerse que la estadounidense de 28 años, era la nueva soberana, empezaron a lloverle las críticas, sobre todo por su aspecto. Algunos seguidores del concurso empezaron a señalarla a Gabriel, de no ser tan agraciada o lo suficientemente hermosa para impulsar las marcas publicitarias con las que tiene contrato Miss Universo.

Una de las imágenes que circula de R'Booney Gabriel con nueva apariencia (Foto: Internet)

Además, luego de gala final, se supo que R’Booney lució, moños y ciertos peinados recogidos, por no lavarse el cabello durante toda la estadía en Las Vegas, lo que generó aún, más malos comentarios. Su rostro también fue criticado, los missólogos decían que no tenía una nariz perfilada o una mirada penetrante que enamorara a través de las fotografías.

Entonces, parece que a raíz de todas estas críticas y que, realmente, la organización no ha tenido un buen comienzo con su reina ya que, la comunidad digital no ha crecido y los eventos a los que asisten tienen muy poco apoyo, decidieron cambiarle el look a la nueva reina con un viaje al quirófano.

El cambio de la Miss Universo es notable

R’Booney Gabriel apareció, hace poco, en un evento con un rostro completamente diferente, dejando ver qué se hizo unos retoques estéticos que cambiaron por completo la armonía de su cara. Ahora luce mucho más esbelta y con una mirada mucho más atractiva.

Los internautas no dudaron en pasar por alto el nuevo cambio de R’Bonney. Algunos la criticaron, mientras otros la felicitaron por el gran cambio que se ve en su rostro.

Varios medios afirman que estos cambios podrían darse para hacerla lucir más atractiva para los contratos publicitarios.