Elegante como una reina: el comentado gesto de Shakira cuando le preguntaron si Piqué intentó reconquistarla

Shakira se encargó de plantar dudas en el mundo entero acerca si Piqué realmente le pidió o no una segunda oportunidad, luego que utilizara sus canciones para desahogarse y enviar uno que otro mensaje venenoso.

Shakira sigue facturando con sus éxitos mundiales: “TQG” y “Music Sessions #53″

Así parece ser, Shakira usó la Music Sessions #53, una producción junto a Bizarrap, para facturar lo máximo posible su ruptura con Gerard Piqué. Días atrás, la cantante colombiana aprovechó el furor de su nueva canción y vendió una línea de ropa con letras de su “venganza musical”, al igual que lo hizo con Monotonía, semanas después de haber sido estrenado.

La barranquillera ha tenido un antes y un después de sus últimos éxitos musicales, así lo señaló en entrevista con Enrique Acevedo en el programa nocturno En Punto de N+. Sin embargo, no todo fue color de rosa como ahora, el año pasado, se le veía con lentes oscuros, intentaba esconderse de las cámaras, era obvio que aún había fracturas por sanar.

Su fórmula del éxito mundial musical, le sirvió para hacer catarsis, y así liberar todo el dolor que le causó la separación con Gerard Piqué.

Le respondió al periodista con un gesto de alta educación

Actualmente, la colombiana soltó toda su venganza en las letras, y la más reciente fue “TQG” de la mano de Karol G, forma parte de su nuevo álbum de estudio “Mañana será bonito”. En esas letras, afirma que Piqué le ha pedido una nueva oportunidad “Yo contigo ya no regreso, ni que me llore’, ni me supliques… Por acá no vuelva’ hazme caso…” o “Por acá ya no eres bienvenido… Ahora tú quieres volver, se te nota mmm sí”.

Sin embargo, a las afueras de su vivienda en Esplugas de Llobregat, el conocido medio español, Chance, de la cadena Europa Press, la encontró afuera de su vehículo para preguntarle si efectivamente, como ella afirma en sus canciones, Gerard Piqué quiere volver con una nueva oportunidad. Pero los periodistas se fueron con las manos vacías, Shakira, haciendo gala de su buena educación, respondió con una sonrisa y guardó silencio.