¡Salió llorando! TikToker cuenta las “restricciones” que se tiene en una fiesta de futbolistas

No cabe que duda, que sin importar el género, existe un gran número de personas que le gustaría, al menos una vez, el compartir una “gran” fiesta con figuras del fútbol. En esta ocasión, fue el turno de la tiktoker Tatiana Kisiel quien tachó que no fue lo que pensaba e incluso salió llorando de la celebración que se llevó a cabo en un hotel de Barcelona, España.

La joven no reveló la identidad del club español, pero sí acotó que llegó a la “farra” de la mano de sus amigas de fiesta. “Ahí saltaron mis alarmas, para mí oír la palabra futbolista es una red flag”.

“Pensé: ‘tengo ganas de fiesta. Esta se me quedó corta’. Futbolistas, de seguro montan un fiestón brutal, vamos a probar. ¿Qué puede salir mal?”

Tiktoker reveló como son las fiestas de los futbolistas La joven asistió a una fiesta en Barcelona.

“Cuando llegamos ahí, lo primero que nos pidieron fue dejar el teléfono en recepción”. Sin embargo, la joven solo pasó la funda de su móvil por temor a quedarse incomunicada.

Indicó que previo a la llegada de los futbolistas todo estaba muy bien. “Ojalá no hubiesen llegado. Los tipos son unos arrogantes y estúpidos. De camino al baño me topo con un jugador gritándole a una chica y como no: la defendí”.

Tiktoker reveló como son las fiestas de los futbolistas Captura de pantalla de video de TikTok.

“Como vi que no servía de nada, lo comencé a grabar disimuladamente pero me pilló. El tipo me estaba persiguiendo, gritando, con que borrase el video. Hasta que consiguió y salí de ahí llorando, con la idea de no volver a una fiesta”, finalizó.

Sus declaraciones generaron todo tipo de comentarios, muchos tildaron de fake el video ya que ella mismo parece conocer con anterioridad cómo es una fiesta de este tipo. Por otro lado, otros instaron a comentar de quién se trataba.