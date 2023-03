Nathalie Carvajal fue víctima del hampa: ¿Cómo y qué le robaron a la presentadora?

Todavía está sobrellevando el shock de haber sido víctima de un robo, Nathalie Carvajal contó para las cámaras de ´Los Hackers de la farándula´ como fue el desagradable momento en que el hampa la hizo parte a ella y a su familia, de la cuantiosa cifra de asaltos que ocurren día a día en Ecuador.

De acuerdo con la presentadora, el robo tuvo lugar a altas horas de la madrugada, cuando ella, su hermano y su hija, venían de regreso, tras haber asistido al cumpleaños del periodista Chicho Trujillo. En las imágenes de la cámara de seguridad mostradas en el programa de farándula, se puede ver como los delincuentes llegan hasta la puerta de la casa de Nathalie, y ahí, le arrebatan las pertenencias.

“La verdad momentos difíciles porque estuve pensando en que pudo haber sido peor. Me robaron las pertenencias, estuve con mi hija y con mi hermano, con mucho miedo de lo que le pudieran hacer. Dentro de todo estuvieron a la altura porque ni siquiera nos apuntaron”, es parte de lo que narró la presentadora, que aunque por fortuna no pasó a mayores, de igual forma están tomando tranquilizantes.

“Uno piensa que puede andar tranquilo, pero no, no podemos andar tranquilos. Mi hija todavía está asustada no quiere salir, estamos tomando tranquilizantes para poder sobrellevar esta situación”, agregó

Dentro de los objetos de valor que describe que le fueron arrebatados por los delincuentes, el teléfono celular es uno de los que más lamenta, puesto que el mismo tendría un alto costo, sumado a la larga lista de contactos e información personal. “Son teléfonos con los que trabajamos y que son de alto costo, no porque queramos, sino porque nosotros trabajamos subiendo fotos y videos”, dijo.

“Yo también di papaya a altas horas de la noche”, lamentó la presentadora de Ecuavisa.