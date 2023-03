“La reina que gana en popularidad no siempre gana el certamen”: La indirecta de Alexandra de MásterChef Ecuador en redes

Le siguen lloviendo las criticas, Alexandra todavía vive las secuelas de lo que un mal comentario es capaz de hacer. La participante de MásterChef Ecuador no ha parado de recibir menciones en la red social de Twitter, luego de haber hecho el polémico comentario acerca del estado físico de sus compañeros, Raúl y Henry.

Aunque la aspirante a Chef trató de justificar su opinión y explicó que no se trataba de ser “gordofóbica”, puesto que tiene familiares que también son rellenitos, el público no olvida y se ha encargado de convertirla en el símbolo de hate más destacado del reality de comida. Sin embargo, la popular ´Diabla´ del programa no se guardó nada, y nuevamente lanzó su indirecta.

Captura de pantalla de historia de Alexandra

“La reina que gana el concurso de popularidad, no siempre es la que gana el certamen, algo así escuché. En fin de pie en las cocinas jugando limpio”, fue el mensaje tuiteado por Alexandra, el cual también compartió en su cuenta de Instagram y que abre la interrogante de ¿a quien irá dirigido este tajante mensaje?

Cabe destacar, que otra de las cosas de las que Alexandra hizo énfasis en su defensa, fue el hecho de recibir constantemente descalificaciones por parte de los cibernautas, quienes se han encargado de volver trizas su imagen, argumentando que Alexandra en una persona “venenosa”, entre muchas más palabras.

Un ataque así describe la ´Diabla´ el hate que recibe, que según su opinión, se trata de una “intolerancia social”. En su pasada intervención, sobre este tema, mencionó como a ella le han dicho: “bruja, vieja, camote podrido, trompuda”. Pero a ella le resbala lo que le digan así. Aseguró que solo dijo lo que dijo, porque supuestamente quería fastidiarlos.

“Gorditos, y dolidos ¿Porque, sí lo son? Tanta doble moral. Insisto: son una pila de hipócritas”, fue uno de los primeros comentarios hechos por Alexandra.