El antes y después de Lele Pons: la transformación que no oculta, más bien presume con orgullo

Eleonora Pons Maronese, mejor conocida como Lele Pons, es una influencer venezolana que ha ganado miles de seguidores a nivel mundial con sus divertidos videos en las distintas plataformas digitales. Ahora tras su boda con Guaynaa se ha convertido en una de las novias más comentadas de los últimos tiempos.

Para sorpresa de muchos, Lele es sobrina de Chayanne, al ser hija de Anna Maronese, quien es hermana de Marilisa Maronese, esposa del cantante.

Aunque la joven de 26 años es toda una bomba sensual, no siempre tuvo la misma belleza que ahora presume con su rostro y curvas perfectas. Sin embargo, ella no oculta su pasado.

Así lucía Lele Pons antes de ser famosa

La modelo ha dejado a más de uno con la boca abierta tras su sorprendente transformación con el paso de los años. Y es que ella lejos de sentirse avergonzada se ha encargado de presumir sus fotografías de adolescencia.

“Me ‘hice la nariz’, la única cosa que yo me hice, me arreglé un poco el cabello, me puse más flaca y con más color, me hice de todo, pero la única cirugía que hice yo fue la de la nariz”, comentó en 2018.

Sin embargo, con el paso del tiempo este no ha sido el único retoque que se ha realizado pues su rostro luce más perfilado, su dentadura perfecta gracias a la ortodoncia y su cabello ahora es rubio.

Por si fuera poco, Lele se ha encargado de trabajar su cuerpo y aunque cada tanto se toma sus descansos, suele retomar sus actividades físicas rápidamente y mostrarle los cambios a sus seguidores en Instagram. Sin dejar de laso sus “imperfecciones”, pues tampoco le teme a mostrar sus estrias y celulitis.

Lejos de ser criticada por su aspecto físico, la sobrina política de Chayanne se ha llenado de elogios por tener la valentía de mostrarse tal y cómo era a diferencia de otras celebridades.