Boda de Lele Pons: el artista ecuatoriano que vio de cerca los pasos prohibidos de Chayanne

La boda del año entre Lele Pons y Guaynaa tuvo la participación talento ecuatoriano. Mientras que Kristofh Pozo y Raynner Alba (Phraa) se encargaron del trabajo de cámaras, el reconocido cantautor y productor Ismael Herrera también hizo su aparición y captó varios de los momentos que marcaron esta ceremonia y, posterior, recepción.

Ecuatoriano captó el baile de Chayanne Captura de pantalla de Instagram

Lion Herris (nombre artístico) publicó varias imágenes en sus historias de Instagram donde se apreció a una de las grandes estrellas bailando: Chayanne. El puertorriqueño no dudó en sacar sus pasos prohibidos e incluso danzar con sus máximos temas de fondo.

Ecuatoriano captó el baile de Chayanne El puertorriqueño cautivó a los presentes.

Boda de Lele Pons y Guaynaa

Los representantes del género urbano tiraron la casa por la ventana y tuvieron a grandes figuras del espectáculo como invitados. Annita, Becky G, Paris Hilton, Sebastián Yatra, Manuel Turizo, Steve Aoki hicieron su aparición.

No solo el pastel de múltiples pisos, al igual que un espectáculo con pistola de humo, se llevaron los flashes también el momento de bailar donde el interprete de ‘Torero’ demostró que a sus 54 años tiene mucho aún por demostrar en la pista.

Ecuatoriano captó el baile de Chayanne La boda de Lele Pons captó la atención mundial.

Lion Herris

El ecuatoriano regresó a los escenarios el pasado 2022 y fue desde Miami donde volvió a catapultar su carrera. Con el sencillo Party 4 Two hace una mezcla novedosa de diversos géneros musicales: pop, funk, merengue.

Lion ha participado en importantes eventos nacionales e internacionales, los mismos que le han hecho merecedor de diversos premios y reconocimientos de alcance mundial.

Entre sus principales temas musicales destacan: Say Something, Felling, Out of Space, Amor de Loco y Speed of Sound.