“Hay que poner límites”: mujer se gana aplausos al bloquear a su jefe por mensajes fuera del trabajo

En todo el mundo hay horarios y turnos de trabajo, las vacaciones y hasta los reposos, pero hay jefes que irrespetan el momento sagrado de una persona estar fuera de su horario de trabajo.

Le sucedió a una mujer quien decidió bloquear a su jefe para que no pudiera escribirle por contactarla fuera del trabajo.

Resulta que Vanessa, creadora de contenido en TikTok, estaba fuera de su trabajo debido a incapacidad por enfermedad y su jefe pasando por encima de lo que le sucedía, la seguía contactando para ordenarle tareas del trabajo.

El apoyo fue mayoritario

Resulta que la joven contó todo en un video que subió a la red social china y se volvió viral, recibiendo miles de comentarios sobre la decisión que ella tomó de bloquearlo.

“Estoy en casa, enferma como para presentarme al trabajo hoy”, explica. “Y por alguna razón, tuvo la necesidad de escribirme sobre tareas del trabajo”, agrega.

Según el portal Milenio, la creadora explica que, de hecho, paga 45 dólares (unos 815 MXN al cambio actual) al mes, con tal de tener un teléfono personal y uno más que sea exclusivamente para temas relacionados con su trabajo.

“Él sabe que no debe escribir a mi número personal, pero él lo sigue haciendo en algunas ocasiones, entonces hoy lo bloqueé”, dijo Vanessa, quien se atrevió a escribir en la leyenda “life hacks”.

Ya el video tiene más de 1millón 500 mil reproducciones y miles de comentarios de apoyo a la creadora de contenidos, quien actuó para pedir respeto durante su reposo.

“No te culpo, él no es tu amigo y no estás trabajando”, “De hecho, es ilegal en Ontario, Canadá, contactar a los empleados fuera del horario laboral”, “Chica, todos los míos bloqueados porque no respetan los límites de nadie. ¡Me encanta verlo!”, “Más o menos lo mismo. Estoy debatiendo esta situación separada del teléfono del trabajo”, “Tu empresa debería pagar por ese teléfono”, “¡¡¡Es bueno poner límites!!!”, son algunos de los comentarios que recibió Vanessa.